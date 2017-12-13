Woman |

Эксперты поделились 10 наиболее эффективными советами, которые позволят сжигать больше калорий без занятий спортом. В результате вы сможете быстрее сбросить вес с меньшими усилиями.

1. Пейте больше воды

Вода способна ускорять наш метаболизм, а вместе с ним увеличивается и расход энергии. Когда мы пьём больше воды, нашему организму становится легче удалять излишки жидкости и токсины.

Именно поэтому первый наш совет заключается в том, чтобы пить больше воды. Эта простая привычка позволит сжигать больше калорий и быстрее сбросить вес.

На протяжении дня каждый из нас должен выпивать по два литра воды. Рекомендуется пить воду небольшими порциями, но часто. Обязательно пейте воду утром натощак и между приёмами пищи. Такое распределение воды в течение дня позволит вам быстрее добиться намеченной цели.

2. Не сокращайте количество употребляемых калорий

Вы думаете, что необходимо съедать меньше калорий для того, чтобы увеличить расход энергии? Вовсе нет.

Напротив, из-за низкокалорийных диет наш организм привыкает тратить меньше энергии, в результате чего нам становится ещё труднее сбросить вес.

Другая проблема подобных диет — в том, что мы быстро поправляемся, когда перестаём им следовать и начинаем питаться, как обычно.

3. Тщательно выбирайте жиры

Забудьте о мифе, утверждающем, что все жиры вредны для нашего здоровья. Это не так. Некоторые из них очень полезны и даже помогают избавиться от лишнего веса.

Дело в том, что некоторые виды жиров стимулируют наш метаболизм и активно используются нашим организмом, в то время как другие просто накапливаются в различных частях нашего тела, формируя жировые отложения.

Полезные жиры содержатся в таких продуктах, как:

Голубая рыба

Яичный желток

Авокадо

Орехи

Семена

Растительное масло первого отжима (оливковое, кокосовое, кунжутное, льняное)

Гхи, или топленое масло

4. Добавляйте в пищу кайенский перец

Кайенский перец представляет собой эффективное средство для похудения: благодаря ему наш организм начинает сжигать больше калорий и жиров, тратя на это меньше усилий.

Возможно, острая пища кажется вам непривычной и вы боитесь, что она вызовет у вас нарушения пищеварения. Поэтому рекомендуется включать кайенской перец в свой рацион постепенно.

Кайенский перец можно использовать при приготовлении огромного числа различных блюд: рагу, супов, мяса, рыбы и т. д.

5. Пейте имбирный отвар

Имбирь, как и кайенский перец, способен быстро активировать наш обмен веществ. Вот почему мы советуем обязательно включить имбирный корень в свой рацион.

При этом он обладает и рядом других полезных свойств: улучшает пищеварение и стимулирует выведение жидкостей. Именно поэтому имбирь является незаменимым элементом любой диеты.

Можете приготовить отвар из имбиря и добавить в него лимонный сок и стевию. Пейте его на протяжении всего дня. Можете пить его как и холодным, так и горячим.

6. Обратите внимание на кокосовое масло

Кокосовое масло extra virgin принадлежит к группе полезных жиров, о которых мы рассказали в третьем пункте.

Благодаря этому растительному маслу наш организм способен сжигать больше калорий. Также оно облегчает удаление жира в области живота и талии.

7. Ешьте больше овощей

Любопытная особенность овощей заключается в том, что количество калорий, которые наш организм тратит на их переваривание больше, чем содержится в самих овощах.

Поэтому рекомендуется разнообразить свою диету большим количеством овощей. Можете есть их свежими или обработанными.

8. Питайтесь размеренно несколько раз в день

Если вы хотите расходовать больше калорий или избежать постоянного чувства голода, которым так часто сопровождаются диеты, рекомендуется принимать пищу несколько раз в день.

Такой приём пищи должен утолять голод, но не наполнять ваш желудок целиком.

9. Осторожнее со стимуляторами

Такие напитки, как кола и кофе, также способны стимулировать наш обмен веществ.

Но стоит иметь в виду, что при этом они оказывают возбуждающее воздействие на нашу нервную систему. Поэтому злоупотребление ими может стать причиной нервозности, нервного напряжения, учащенного сердцебиения и бессонницы.

Многие из добавок, нацеленных на похудение, также содержат высокие доли кофеина.

10. Хорошо отдыхайте

Если вы хотите быстрее похудеть и поддерживать свою фигуру стройной, вам необходим здоровый сон. Что мы хотим сказать, говоря о хорошем отдыхе? Имеется в виду сон, достаточный для того, чтобы организм полностью восстановился.

Дефицит сна негативно влияет на нашу нервную систему, а недостаток энергии приводит к увеличению аппетита. В результате мы начинаем больше есть.

Когда мы спим слишком много, наш метаболизм замедляется, организм начинает тратить меньше калорий и мы легко устаём.

Источник: Healthy Style

фото: freeimages, pixabay