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Отсутствие сна может вызывать множество проблем со здоровьем. Кроме того, что человек становится сердитым и раздражительным, плохой сон ставит риск формирования болезни Альцгеймера. Диетологи пришли к выводу, что мозг, лишенный сна, может продуцировать больше бета-амилоида белков. В результате этого ряд заболеваний укрепляются в организме человека. Есть некоторые продукты, которые помогают хорошо высыпаться.

К таковым следует отнести: теплое молоко, банан, тыква, орехи, апельсин, авокадо, киви. Молочные продукты помогают стабилизировать температуру тела человека, выделяют триптофан, аминокислоты. Они в свою очередь позволяют нормализировать здоровый сон человека. Орехи помогают увеличить уровень гормона мелатонина, который влияет на спокойствие человека во время сна. Здоровый сон является неотъемлемой частью курса лечения от болезни Альцгеймера, уверяют ученые.

Источник: НовостиЮinfo