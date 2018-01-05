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Зеленый чай невероятно полезный напиток, который помогает при многих проблемах. Подробнее о том, почему вам обязательно следует пить зеленый чай, читайте в статье.

Во-первых, зеленый чай существенно снижает риск развития рака. Многочисленные исследования, проведенные ранее, доказали, что люди, которые предпочитают этот напиток другим, на 60 процентов реже страдают от рака пищевода. Дело в том, что в чае содержатся вещества, препятствующие росту раковых клеток.

Во-вторых, с помощью зеленого чая можно существенно скорректировать уровень холестерина. Если у вас наблюдаются проблемы в данной области, то следует выпивать как минимум одну чашку напитка в день. Он поможет снизить уровень «плохого» холестерина и повысить «хороший».

В-третьих, в данном виде чая содержится большое количество антиоксидантов. За счет этих полезных веществ снижается риск развития рака, сердечных болезней, повышается иммунитет, уменьшается вероятность образования тромбов, влияния свободных радикалов на ДНК. Кроме того, существенно замедляются процессы старения.

В-четвертых, не стоит отрицать, что есть несомненная польза зеленого чая на вес. Если вы будете выпивать две чашки в день, то улучшите свой обмен веществ.

В-пятых, есть доля влияния на уровень глюкозы в крови. Таким образом, можно существенно снизить риск развития диабета.

В-шестых, благодаря зеленому чаю уменьшается количество прыщей на лице. Также напиток поможет предотвратить дальнейшее их появление, так как борется со свободными радикалами, которые только вредят коже.

Ну и наконец, зеленый чай способен значительно повысить продолжительность жизни. Если вы будете пить его каждый день, то не исключена вероятность, что перешагнете столетний юбилей.

Крепкого здоровья и отличного настроения!

Источник: новостиЮинфо

фото: pixabay