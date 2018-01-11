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Летом бороться с депрессией гораздо легче: безоблачное небо и температура выше +20 °C — хорошие помощники. Но что делать зимой людям, которым для сохранения душевного равновесия нужно сплавляться на байдарках или кататься на велосипеде? Вариантов много.

1. Следите за уровнем сахара

Еще в конце ноября наше тело начинает готовиться к нескольким месяцем зимовки, поэтому мы часто хотим съесть все, что видим. Особенно шоколад, особенно в снежные дни. Склонные к депрессии и различным зависимостям люди должны быть осторожны со сладостями. Любовь к сахару и булочкам по влиянию на биохимические процессы в организме сравнима с героином. Кэтлин Десмейсон в книге «Картошка вместо прозака» пишет: «Ваше отношение к сладостям обосновано на клеточном уровне. Этот механизм серьезнее, чем вы предполагали. Еда оказывает огромное влияние на ваше самочувствие».

2. Запасайтесь кислотами омега-3

Ведущие специалисты Гарвардской медицинской школы подтвердили благотворное влияние этого вещества на эмоциональное здоровье. Лучше принимать капсулы омега-3, в которых содержится 70% эйкозапентаеновой кислоты (EPA). В одной такой капсуле — нужное соотношение эйкозапентаеновой кислоты к докозагексаеновой (DHA), которое помогает стабилизировать и улучшать настроение.

3. Помогайте другим

Махатма Ганди писал: «Лучший способ найти себя — раствориться в служении другим». Психологи-позитивисты считают, что альтруистические действия и благородная цель — сильные средства против депрессии.

4. Занимайтесь спортом

Холодная погода — не повод отказываться от физической активности и пренебрегать походами в спортзал. Ваша задача — сердечный ритм выше 140 ударов в минуту.

5. Включайте яркие лампы

Терапия ярким светом — когда вы сидите напротив флуоресцентной лампы мощностью 10 000 люкс — может заменить антидепрессанты в нетяжелых случаях депрессии и облегчает состояние при сезонных расстройствах.

6. Носите одежду ярких цветов

Попробуйте обмануть мозг: пусть он думает, что на улице солнечная весенняя погода, даже если там метель и гололед. Черный цвет — плохой вариант при стрессе и зимней депрессии. Так что не бойтесь носить ярко-зеленую, фиолетовую, голубую или розовую одежду, это поможет сформировать более оптимистичный взгляд на мир.

7. Чаще бывайте на улице

Зимой хочется закутаться в плед с кружкой горячего шоколада и интересной книгой, а не мерзнуть на ветру. Иногда приходится практически за шкирку вытаскивать себя из теплого дома. Но даже кратковременное пребывание на солнце (пусть оно и закрыто тучами) улучшает настроение. Солнечный свет помогает вырабатывать витамин D, который полезен для лимбической системы, эмоционального центра мозга. Кроме того, контакт с природой — даже заснеженной — всегда благотворно влияет на самочувствие.

8. Встречайтесь с друзьями

Плохое настроение часто заставляет нас уклоняться от дружеских посиделок, хотя такое времяпрепровождение — прекрасный способ борьбы с депрессией. Именно поэтому сейчас так много групп поддержки: людям нужны помощь и содействие тех, кто столкнулся с похожими проблемами. А при современном развитии технологий даже не надо выходить из дома, чтобы попасть в одну из таких групп. В онлайн-сообществах легко найти единомышленников.

9. Совершите поездку на юг

Конечно, для этого нужны деньги, но разумное планирование — уже половина дела. Если озаботиться билетами и жильем заранее, можно хорошо сэкономить. Планировать поездку лучше на конец января или начало февраля, и не только потому, что так вы избежите праздничной накрутки цен: в самые депрессивные недели сезона у вас будет цель, к которой можно стремиться.

10. Найдите себе дело

Избавьтесь от хлама в квартире, разберите одежду, приведите в порядок книжные полки, сделайте небольшой ремонт своими руками. Зима — лучшее время для домашних занятий. Они помогают сконцентрироваться и не чувствовать себя бесполезным, когда другие дела не удаются.

11. Изучайте новое

Не слишком сложное, но достаточно интересное, чтобы удержать ваше внимание. Начните вести видеоблог, заведите сайт, освойте новое хобби (скажем, скрапбукинг), посетите кулинарный мастер-класс, разработайте специальную программу тренировок… Пусть ваш мозг работает, а не замерзает.

12. Зажгите свечу

Тепло живого пламени отгоняет мрачные мысли и успокаивает.

Источник: PsychCentral

фото: pixabay