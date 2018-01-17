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Принято считать, что человек в депрессии выглядит грустным и подавленным. Ничто его не радует, поэтому он непременно похож на меланхоличного ослика Иа. Классическая «тройка» симптомов депрессии: ангедония (невозможность получать радость от жизни), адинамия (нежелание совершать какие бы то ни было движения, даже чистить зубы по утрам) и заторможенность мышления, – действительно подразумевает очень грустного человека, который неделями лежит на диване лицом к стене. Однако проявления депрессии бывают значительно разнообразнее, чем принято считать. Иногда депрессия маскируется под другие болезни, и, прежде чем поставить правильный диагноз, врачу приходится перебирать одну гипотезу за другой.

Мария Аниканова, врач-невролог, топ-блогер ЖЖ

«Склочный нрав»

Вспомните бабушек в трамвае, которые просыпаются ни свет ни заря и отправляются в общественный транспорт – без определенной цели, зато в очень плохом настроении. Они цепляются ко всем вокруг с нравоучениями и руганью, а уж если удается спровоцировать полноценный конфликт – это для пожилой особы настоящий праздник. Сварливость, склочность, желание критиковать всех и вся, категорическое несогласие с любым событием в жизни (от творческой деятельности Ольги Бузовой до снега за окном) принято считать проявлением «сложного характера» и «старости». На самом деле это не всегда так. Раздражительность, а порой и ненависть ко всему сущему, может быть проявлением дисфории при депрессии, и связано это с недостатком серотонина в мозге (в то время как вечно тихие и печальные «ослики Иа» – это, как правило, пациенты с преимущественным дефицитом дофамина).

Послеродовая депрессия тоже часто проявляется преобладанием отрицательных эмоций над тоской. Такая мать не видит в своем родительстве ничего хорошего, а лишь испытывает многообразный спектр негативных чувств: от вялого раздражения до острого гнева с желанием ударить ребенка. Поэтому если гамма ваших эмоций представлена преимущественно минорными оттенками, стоит задуматься и, возможно, посетить специалиста.

Ухудшение памяти и внимания

Эта проблема часто возникает у пожилых. Забывчивость, снижение повседневной активности, нежелание узнавать новости обычно списывается на «старческий маразм» и преподносится с пессимистичным заявлением: «Ну а что вы хотите, возраст».

Нередко такое случается после тяжелой болезни, которая вдруг настигла пожилого человека. Это может быть перенесенный инсульт, инфаркт или недавно выявленное онкологическое заболевание. И вот пенсионер, который еще недавно был бодр и полон скромных планов по облагораживанию своей дачи, надеялся пройти ежегодный осмотр в поликлинике, вдруг теряет интерес ко всему, вплоть до элементарных бытовых дел: перестает принимать душ, забывает поесть, не понимает, какие таблетки должен принять. Детальное обследование у невролога помогает отличить истинное снижение памяти от депрессии. Последнюю лечить куда легче и эффективнее: одна-две нехитрых таблетки плюс немного внимания близких творят чудеса и быстро позволяют вернуть личность человека буквально из небытия.

Нарушения сна

И снова вспомним бабушек из трамвая. Почему они встают так рано, если им все равно не нужно на работу? Конечно, у пожилых людей снижена потребность в ночном сне, иногда до 4–5 часов. Однако это не единственная причина ранних пробуждений. Если человек просыпается каждое утро с тревожными мыслями, начинает обдумывать возможные негативные жизненные сценарии, которые, возможно, никогда не произойдут, или строить в голове бесконечные диалоги с обидчиками, дело может быть в депрессии. Нарушение глубины сна и его продолжительности – обычное дело при депрессивных состояниях.

Чувство вины

Нормально испытывать чувство вины из-за того, что вы случайно обидели человека. Однако если вина приобретает колоссальные масштабы и надолго преобладает над остальными эмоциями, дело плохо. Мать, которая чувствует себя виноватой перед ребенком, потому что каждое утро отводит его в садик, чтобы пойти на работу, и которой одновременно совестно перед начальником, что она слишком часто вспоминает о своем малыше, возможно, находится в депрессии. Мужчина, который чувствует вину перед родителями, женой, детьми, друзьями и немного – перед всем человечеством в целом, вероятно, также имеет проблемы с нейромедиаторным обменом в мозге.

Девушка, которая чувствует себя виноватой перед зеркалом за то, что слишком толстая, перед феминистками – за то, что хочет похудеть и нравиться мужчинам (иными словами, поддерживает идею объективации женского тела), а перед своей мамой – за то, что не соответствует ее представлениям о прекрасном, тоже, возможно, нуждается в помощи специалиста.

«Странные» болезни

Непонятные боли, с которыми пациент обошел всех врачей, но так и не нашел их причины. Неопределенный дискомфорт, ощущение постоянной усталости без видимых причин и полное отсутствие жизненных сил. Странные головные боли, причину которых доктор не находит ни после осмотра, ни на МРТ. Все это может быть «телесными» проявлениями депрессии. Иногда депрессия маскируется за обострением хронического заболевания, например гастрита. Важным «маячком» является несоответствие картины, которая обнаруживается после обследования, и субъективных ощущений пациента. Если на гастроскопии найдется неопасный катаральный гастрит, а пациент ощущает ужасный дискомфорт днем и ночью, пребывает в уверенности, что хуже его заболевания нет ничего и проявления его нехитрого недуга сопоставимы по апокалиптичности с концом света, это может быть депрессивное расстройство.

Проявления депрессии не всегда укладываются в классическую схему и зачастую не осознаются пациентом: ему сложно представить, что это не мир вокруг стал каким-то серым и враждебным, это его мозг транслирует искаженную картину и нуждается в бережной «перенастройке» при участии специалиста. Но есть и хорошие новости: доверительного разговора с врачом достаточно для того, чтобы направить страдальца на верный путь диагностического поиска и получить эффективное лечение, которое поможет вернуть спокойствие и удовлетворенность жизнью.

Источник: SUN magazine

фото: pixabay