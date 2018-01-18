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Группа британских психологов провела исследование, в котором была проверена известная теория о том, что увлечение компьютерными играми порождает в людях жажду к насилию. Специалисты утверждают, что это не более, чем миф.

Ученые задействовали в своём исследовании сразу несколько десятков людей из двух групп: любителей компьютерных игр, а также людей, которые никогда не увлекались подобными вещами. Полученные наблюдения показали, что после проведения времени за компьютерными играми реакция людей на реальный мир остаётся абсолютно идентичной как у людей, увлекающихся цифровыми развлечениями, так и у тех, кто никогда подобным ранее не занимался.

Специалисты заявили, что высказывания, доказывающие, что компьютерные игры вызывают появление тревоги и агрессии лишены каких-либо научных оснований.

Источник: Vlad Time

фото: pixabay