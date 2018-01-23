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Медики категорически не советуют «лечиться» от холода с помощью алкоголя. Длительность непрерывного нахождения на морозе не должна превышать 30-40 минут, предупредили эксперты.

Иммунологи советуют утеплять руки, ноги, лицо, голову, уши, нос. Врачи предупреждают, что морозы не убивают вирусы, и зимой патогены распространяются так же интенсивно, как и всегда.

В сильный холод, по словам специалистов, нужно обязательно правильно одеваться, носить нательное белье из натуральных тканей, поглощающих пот. Из-за потоотделения организм лишь дополнительно охлаждается.

«Холодный воздух поступает в дыхательные пути и может приводить к развитию бронхита, к развитию воспаления легких и на этом озноблении часто возникают тяжелые вирусно-бактериальные заболевания, это уже необходима медицинская помощь человеку в этой ситуации», — сказал директор НИИ пульмонологии ФМБА, академик РАН Александр Чучалин.

После пребывания на морозе нужно начинать согреваться с теплого питья. Затем можно погрузить в теплую воду руки или ноги, умыться. После этого - вытереть кожу насухо, растереть замерзшие участки тела. При побелевшей коже, признаках обморожения необходимо обратиться к врачу.

В свою очередь врач-иммунолог Кирилл Шляпников добавил, что в сильные холода имеет большое значение питание – нужно употреблять пищу с высоким потенциалом энергии, белки и углеводы. Алкоголь, вопреки устоявшемуся суждению, не греет, а, наоборот, увеличивает теплоотдачу человека и способствует охлаждению организма, которое выпивший не чувствует.

Источник: Lady Health

фото: pixabay