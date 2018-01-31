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Самая неоднозначная фаза Луны – полнолуние. В это время кто-то активно сходит с ума, кричит, впадает в истерику и пытается неосознанно уничтожить все, что создавалось с огромным трудом. А кто-то испытывает подъем сил, прилив вдохновения и оптимизма.

Кто-то жалуется на бессонницу, а кто-то счастлив от того, что не хочется спать, что можно творить, не отвлекаясь от высокого на низменные потребности. Правда, подчас холодильник для них становится еще одним источником энергии, и часто к исходу ночи оказывается пустым… Полнолуние в любом случае – усиление эмоционального фона, восприимчивости и патологий, разница в том, кто как к этому относится. Полнолуние влияет и на людей, и на животных, и даже на растения. Более того, в полнолуние знак, в котором находится Луна, усиливает все свои хорошие и дурные стороны, усугубляются все состояния, особенно пограничные. Вот о том, как пользоваться преимуществами этой лунной фазы, и как не стать заложником ее негативного воздействия, мы сегодня и поговорим.

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Полнолуние – время глобальных свершений, поэтому если что-то и затевать, то исключительно на длительную, очень длительную перспективу. Если у вас нет глобальных планов, то ограничьтесь обыденной работой, не связанной с сильным внутренним напряжением. Если же вы уже давно планируете мировое господство, то лучше начинать захват вселенной (пусть и своей собственной, личной) именно в полнолуние – шансы на победу возрастают многократно. В этот лунный период ваши выдающиеся способности воспринимаются гипертрофированно, и у вас есть возможность увлечь за собой толпу адептов, которые, находясь на пике эмоциональной возбудимости, пойдут за вами хоть на край света, чтобы построить там империю. Если вы собираетесь рекламировать себя или новый продукт, то запускать рекламный ролик стоит тоже в полнолуние – это даст наилучший результат, опять-таки из-за восприимчивости целевой аудитории.

В полнолуние лучше всего назначать брифинги, конференции, презентации, особенно, если вы собираетесь говорить о чем-то новом: об инновациях, открытиях, представлять новую модель машины, телефона, компьютера или нового кандидата куда бы то ни было. В полнолуние случается тесный контакт пользователя и его компьютера, чем бы пользователь ни занимался. Но наивысший результат получается, если вы что-то создаете – сайт, флеш-анимацию, шедевр в фотошопе, тексты для наполнения портала или даже просто пишите стихи.

Вообще, все, что касается творчества, в полнолуние проходит на ура. Если вы пишите книгу, она вдруг обретает новый смысл, если пишите картину, в вас открывается внутреннее зрение, и вы вдруг ясно видите, куда положить мазок, чтобы картина ожила, заиграла. Можно сказать, что в любое произведение искусства, в любой творческий акт вплетается лунный свет, даря свою таинственность и мудрость.

Если вы заядлый рыбак, то отправляйтесь в полнолуние на рыбалку – под воздействием Луны рыбу приливом как бы прибивает к берегу, и она охотно клюет даже на пустой крючок. Но лучше все-таки прикормить.

В полнолуние хорошо заниматься садом и огородом, а также флористикой – сажать, но не пересаживать, срезать, но не обрезать, составлять букеты, но не прививать растения. То есть, что-то кардинальное вы можете делать без опаски, а промежуточные этапы лучше оставить на другие фазы Луны. Также в полнолуние хорошо собирать лекарственные, целебные травы, сила которых в листьях и соцветиях – соки в этот период поднимаются вверх, достигают наивысшей концентрации, поэтому использование таких травок будет наиболее эффективным. А вот корни типа женьшеня и мандрагоры в полнолуние лучше не трогать – силы в них мало, вы только напрасно загубите растение.

В эту загадочную ночь, когда полный диск Луны нахально заглядывает вам в окошко, хорошо заниматься сексом – эмоциональное и сексуальное возбуждение достигает своего пика, все чувства обострены, оргазм получается яркий и бурный. Да и спровоцировать своего избранника на признания в любви проще именно в полнолуние. Кстати, детки рождаются в полнолуние охотнее и быстрее, чем в другие фазы, и получают от Луны выдающиеся способности, в том числе и экстрасенсорные.

В полнолуние хорошо проходят гадания и вызывание духов – грань между реальным и ирреальным миром истончается, потусторонняя информация лучше проникает в наш мир. Только крайне предусмотрительно подходите к подготовке обрядов, делая особый упор на защиту от духов, иначе они, войдя в наш мир, могут не захотеть вернуться обратно. Многие обряды проводятся именно в полнолуние – обряд очищения, обряд привлечения любви, обряд привлечения денег. Самый распространенный способ приманить денежку – протянуть на ладонях серебряную монетку к небу так, чтобы на нее падал свет от полной Луны.

А вот давать в долг в полнолуние не рекомендуется, так же как и взыскивать по векселям – это может испортить отношения с должниками и кредиторами. Зато если вы чувствуете, что кому-то ваша помощь, в том числе и материальная, необходима как воздух – помогите, и лучше – безвозмездно. Вам это непременно зачтется.

В полнолуние хорошо проводить диагностику – в этот период выявляются проблемы, скрытые в другие лунные фазы. Если вам по каким-то причинам не могут поставить диагноз и лечат от всего подряд, пройдите диагностику еще раз, согласуясь с фазами Луны. В полнолуние, несмотря на то, что многим хочется даже не есть, а, простите, жрать, рекомендуется проводить однодневное очищающее голодание или разгрузочный день на овощных и фруктовых соках. Правда, если вы из еды черпаете источник вдохновения (и такое бывает), то от голодания стоит воздержаться, так как можно упустить шанс создать нечто выдающееся.

Не рекомендуется

Многое в полнолуние себе можно позволить, но есть и такое, от чего лучше воздержаться.

В полнолуние не стоит выяснять отношения, обращаться к вышестоящим людям за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями – слишком велик риск спровоцировать глобальный конфликт. Если вы и сможете держать себя в руках, то более зависимый от Луны человек может не отказать себе в удовольствии и устроить вам разнос.

Не рекомендуется просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы – если для вашей просьбы не будет весьма веских оснований, вас могут и понизить, и лишить заслуженной премии. Оставьте решение важных деловых вопросов, особенно, спорных, до растущей Луны.

Тратить деньги в полнолуние надо с умом – вы можете вложить их в недвижимость, в машину или в крупную мебель, то есть во что-то большое и глобальное, в то, что прослужит вам долгие годы, а вот мелкие покупки лучше не совершать – есть опасность того, что вы приобретете много лишнего или купите некачественный товар.

Несмотря на повышенную активность, не стоит заниматься домашними делами – уборка будет носить хаотичный характер, поэтому результаты могут оказаться непредсказуемыми, а выброшенные сгоряча вещи уже через пару дней могут вам понадобиться, например, вы можете вдруг решить, что вам не нужен холодильник – вы же собрались худеть…

Стричься в полнолуние не рекомендуется, исключение составляет только кардинальная смена имиджа, например, когда вы, обладая длинными волосами, решаете вдруг укоротить их до выразительного ежика. Да и покраску волос лучше отложить на другое время, опять-таки, если не собираетесь сменить цвет на диаметрально противоположный – из брюнетки стать блондинкой или поменять русый на огненно-красный.

Косметические процедуры, связанные с лицом, шеей, волосами и ногтями вообще лучше не проводить, и не потому, что это вредно или опасно (хотя риск получить ожог, порез или аллергию возрастает из-за нервного возбуждения косметолога или парикмахера), а потому, что желаемого эффекта они не принесут. Пилинги, массажи, депиляцию оставьте для убывающей Луны. Да и от физической нагрузки в виде зарядки или посещения фитнес-центров лучше воздержаться – это чревато проблемами с сердцем.

Не рекомендуется делать операции и бередить старые раны – первичные и повторные кровотечения возникают в полнолуние из-за повышенной циркуляции крови и повышенного кровяного давления. Даже раны и порезы, полученные в эту фазу Луны, заживают крайне неохотно, что же говорить о более серьезных вмешательствах в организм. Так же не стоит удалять родинки, мозоли, кисты и т.п. Есть риск перестараться и удалить не то, что надо.

В полнолуние лучше воздержаться от приема алкоголя и сильно действующих лекарств, особенно транквилизаторов, так как все перечисленное всасывается в кровь практически на 100%, и можно получить сильнейшее отравление. Более того, не рекомендуется употреблять крепкий кофе, крепкий чай и другие сильные тонизирующие, возбуждающие напитки.

Полнолуние – время коварное, оно может одарить, а может отнять последнее. И для того, чтобы прожить его безболезненно, надо учитывать свои сильные и слабые стороны. Понаблюдайте, что происходит с вами раз в месяц, когда полная Луна манит и пугает. Проанализируйте, чего вам больше всего хочется в этот период – выть на Луну или петь от восторга. И составьте свой личный сценарий проведения полнолуния с учетом всех своих достоинств и недостатков. И не бойтесь признаться себе, в кого вы превращаетесь при полной Луне – в Мастера, в вампира (энергетического) или в слабохарактерного нытика. В полнолуние все позволено (если это не представляет опасности для вас и окружающих). Не позволено только идти против своей натуры.

Источник: Галя.ру

фото: pixabay