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Чтобы пережить боль, нужно время и движение вперед, даже если двигаться приходится заново. Если вы остановились, то это тоже ваш выбор, но длительная остановка в пути означает, что вы застряли в своей боли и в своем нежелании делать выбор в пользу новой жизни и счастья. Скорее всего, вы несчастны, потому что:

1. ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО В ПРОИЗОШЕДШЕМ ВИНОВАТЫ НЕ ВЫ

Это удобно и помогает какое-то время. Но это не очень конструктивный путь. Нельзя снимать с себя полную ответственность за то, что произошло, даже если есть объективные причины думать, что вы ни при чем. Судьба, завистники и прочие факторы — это лишь одна сторона медали, но каждый человек оказывается в точке А, проделав определенный путь. Мы сами создаем ситуации, которые рано или поздно ведут к тому, что мы получаем в итоге. Словом, примите ситуацию и свою ответственность за нее. Лишь поняв проблему, можно провести работу над ошибками. Иначе никак.

2. ВЫ БОИТЕСЬ

Поддаваться страхам — это впускать иррациональное начало в свою жизнь. Если вашей жизнью управляет страх, то вы никогда не обретете гармонию. Если ваши страхи безосновательны, то бояться нет смысла, а если основательны, то лишние эмоции делу не помогут. То есть вам надо понять одно: в страхе нет никакого смысла!

3. ВЫ НЕ ЦЕНИТЕ ТО, ЧТО ИМЕЕТЕ

Давно ли вы говорили «Спасибо» этому миру просто так — за то, что вы здоровы, что у вас есть крыша над головой, любящие вас люди и профессия? Согласитесь, это не так уж мало. Да, может быть, у вас нет того, что вы хотите, но нельзя иметь все и сразу. Если постоянно думать только о том, чего у вас нет, а не о том, что есть, то негатив завладеет вашей жизнью.

4. ВЫ ИЩЕТЕ СЧАСТЬЕ НЕ ВНУТРИ СЕБЯ

Опыт всех мировых психологов показывает: если вы не чувствуете гармонии в своей душе, то вы не найдете ее извне. Если вы не любите себя, то вас не полюбит никто. Если вы думаете, что встреча с новым возлюбленным и новая работа сделают вас счастливее, то разочаруем вас: счастливым вы можете сделать себя сами, а новые обстоятельства приложатся к этому пазлу. Они обязательно появятся — стоит только почувствовать себя весомым, значимым, наполненным и счастливым человеком независимо от обстоятельств.

5. ВЫ НЕ ОТПУСТИЛИ

В жизни есть вещи, с которыми вы наверняка не смиритесь до конца жизни. Они могут противоречить вашим принципам, но травмировать вас они не должны. Лучшее, что вы можете сделать для себя и своего будущего, — спокойно пройти через это. Другими словами — отпустить. Не отпустив груз прошлого, вы никогда не станете счастливы в настоящем.

Источник: ELLE

фото: pixabay