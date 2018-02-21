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Департамент благосостояния Рижской думы в марте приглашает дам на бесплатные лекции о женском здоровье.

Лекции проведут опытные и знающие специалисты по следующим темам:

12.03 c 17:30 до 19:30 специалист по питанию Гита Игнаце расскажет как сохранить здоровый вес, а также покажет как готовить полезные лакомства;

15.03 с 17:30 до 19:30 на занятии гинеколога Карлины Элксне женщины смогут узнать какие физиологические изменения с ними происходят в период предменопаузы и менопаузы;

19.03 с 17:30 до 19:30 психотерапевт Айна Пойша расскажет, как психологически готовиться к новым периодам в жизни;

23.02 с 19.00 до 21.00 (I-dejas māja, ул. Лачплеша, 60) специалист по спорту Иева Круминя покажет эффективные упражнения для укрепления и улучшения здоровья.

Заявки можно присылать на alise@onplate.lv или записаться по телефону: 26377122

Лекции проходят в рамках проекта ESF Nr.9.2.4.2./I/16/021 ″Мы за здоровую Ригу – многообразные и доступные мероприятия по содействию здоровью и профилактике заболеваний!»

Источник: riga.lv

фото: pixabay