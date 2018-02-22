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Занимаясь обустройством своих апартаментов, немногие помнят о том, что качество воздуха в квартире можно (и даже нужно) изменить в лучшую сторону. Ведь, скажем, те же электроприборы, ламинат, линолеум или даже самые обыкновенные бумажные салфетки могут содержать следы формальдегидов, которые действуют не самым лучшим образом на качество воздуха. Поэтому эксперты советуют обратить внимание на живые растения, которые не только благотворно влияют на эмоциональный фон, но и очищают помещение. Давайте узнаем, какие комнатные растения стоит приобрести в первую очередь, чтобы восстановить микроклимат в доме.

Спатифиллум (или «женское счастье») не только украсит ваш дом и привлечет «нужных» мужчин в вашу жизнь, но и избавит воздух в помещении от плесени, трихлорэтилена и формальдегида.

Хлорофитум «собирает» из воздуха окиси углерода и других токсичных веществ. Специалисты обращают внимание на то, что по части очищения воздуха от формальдегида и выделения кислорода ему нет равных.

Драцену можно назвать настоящим санитаром, способным справиться с ядовитыми парами формальдегида, присутствующего в лаке, клее и мебели из ДСП, а также он избавляет воздух от бензола и трихлорэтилена, попадающих вместе с выхлопами прямо в квартиру. Особенно это будет актуально тем, под чьими окнами проходит оживленная трасса.

Бегония притягивает пыль, увлажняет воздух, убивает большинство грибков и микробов, а также помогает нейтрализовать вредное воздействие излучения электроприборов.

Сансевиерия (или «тещин язык») является действительно уникальным растением. Эксперты уверяют, что оно прекрасно поглощает оксиды азота и формальдегиды и отлично подходит для детской комнаты, кухни, гостиной или кабинета.

Фикус Бенджамина великолепно очищает воздух от пыли и ядовитых соединений, выделяемых мебелью и пластиковыми предметами. Поэтому если вы еще не обзавелись этим полезным растением, сейчас самое время это сделать.

Герань (пеларгония) хоть и противопоказана аллергикам, однако всем остальным она очень даже необходима. Этот цветок легко справится с болезнетворными микробами и бактериями. А эфирные масла герани благотворно влияют на организм, оказывают успокаивающее действие, а также нормализуют сон.

Лимонные и апельсиновые деревья прекрасно очищают воздух, избавляя его от микробов и бактерий. К тому же эфирные масла, выделяемые цитрусовыми, освежают воздух, благотворно воздействуют на нервную систему и помогают взбодриться. Кстати, по фэншуй, например, апельсины являются символом богатства, поэтому это дерево рекомендовано всем, кто мечтает улучшить свое благосостояние.

Алоэ издавна ценится своими полезными свойствами. Это растение, например, очищает воздух от формальдегида, выделяемого новой мебелью, а также оно прекрасно помогает при простуде или насморке — достаточно закапывать в нос несколько капель сока для профилактики и лечения.

Лавр благородный, который весьма распространен в европейских домах, мгновенно очищает воздух от пыли и микробов, а также поможет справиться с различными заболеваниями. Так, например, листья и плоды этого растения могут излечить хронический холецистит и заболевание желчного пузыря.

Источник: passion.ru

фото: pixabay