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Французские ученые заметили, что обычные бытовые средства для чистки сантехники и отбеливатели вызывают развитие смертельно опасной хронической обструктивной болезни легких.

Химикаты, которые входят в состав этих очистителей, увеличивают риск болезни на треть. Особенно это касается не столько домохозяек, сколько уборщиц и медсестер, а также специалистов, каждый день сталкивающихся с этими веществами.

В исследовании участвовали 55 000 американских медсестер. За восемь лет у 663 из них обнаружили легочные болезни.

Напомним ранее, британские ученые признали моющие средства чрезвычайно опасными. Специалисты из Бирмингемского университета и Исследовательского парка Норвича пришли к выводу, что благодаря триклозану появились новые штаммы бактерий, которые могут противостоять антибиотикам.

Триклозан широко применяется при производстве бытовых антибактериальных чистящих средств. По мнению исследователей, мутация, которая делает бактерии устойчивыми к мощным антибиотикам хинолонам, изменяет упаковку ДНК в бактериальной клетке, из-за чего развивается устойчивость к триклозану.

Ученые выразили обеспокоенность тем, что из-за повсеместного использования чистящих средств с триклозаном может распространиться лекарственная устойчивость вирусов к хинолонам.

Источник: U-NEWS

фото: pixabay