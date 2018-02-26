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В рижском салоне [B R E E Z E} water movements aquafit studio & SPA по адресу Аусекля 11 имеются 3 тренажера нового поколения Aquabike. Рига стала первым городом в странах Балтии, представившим данную новинку всем желающим экономить время, деньги и получать быстрый результат и удовольствие.

Акватренажер является уникальной разработкой французских инженеров и представляет собой гидромассажную ванну со встроенным в нее велотренажером и хромотерапевтической подсветкой. Занятия на тренажере оказывают многочисленные оздоровительные эффекты: снижение веса, сокращение целлюлита, укрепление вен, улучшение осанки, фигуры и общего самочувствия. Регулярные тренировки укрепляют сердечно-сосудистую систему, увеличивают объем легких и придают организму энергию. Благодаря тому, что Aquabike амортизирует нагрузку на позвоночник и суставы, он особенно рекомендуется людям, перенесшим операцию, а также пожилым и беременным, желающим продолжать тренироваться безопасно и расслабленно. Важно отметить, что тренировка длится всего 30 минут, и при желании можно увеличить до 45 минут.

"Упражнения в воде крайне благоприятно влияют на регулирование венозного и лимфатического давления. – отмечает ведущий хирург кровеносных сосудов Балтийской Венной Kлиники Марцис Гедыньш. – Кроме того, поток воды, генерируемый форсункой, создает реальный эффект дренажа для лишней кожи. Езда на велосипеде в воде является лучшим способом из всех известных в настоящее время. Укрепление венозной и лимфатической системы дает значительные результаты в борьбе с лишней жидкостью в организме и целлюлитом".

"Тренажер прошел многочисленные испытания и на сегодняшний день это самый эффективный, качественный, функциональный и эстетический водный тренажер, показывающий ваши достижения. – рассказывает Елена Шилова, директор салона [B R E E Z E} water movements aquafit studio. – Особенно важным является комплекс процедур сразу после аквабайка, будь то обёртывание, массаж или скраб. Благодаря занятиям в воде, эффективность таких процедур увеличивается в разы. Это натуральный, здоровый способ бороться с недостатками, не требующий сомнительных аппаратных процедур." –подчеркивает Елена.

Помимо занятий на акватренажерах различной модификации в студии проводятся и процедуры для всего тела, косметические процедуры, маникюр, педикюр, ваксинг, а также разрабатываются индивидуальные оздоровительные программы, включающие консультации специалиста по здоровому питанию, ДНК тест на коррекцию веса и анализ массы тела. Для улучшения результатов, клиентам предлагаются здоровые смузи, продукты по уходу за телом, продукты для снижения веса, улучшения настроения и иммунитета.

Салон расположен в тихом центре, с удобной парковкой. Гибкая система скидок, клубная карта привилегий и специальные предложения сделают посещения еще более выгодными.

Факты и данные об Aquabike:

Аквабайк — 3 в одном: вeлосипед, гидромассаж, вода.

Эффективно сжигает калории — до 650 ккал за 30 мин., снижает вес

Эффективно борется с целлюлитом

Формирует ягодицы

Активно улучшает кровообращение и работу сердца

Уменьшает боли в суставах

Улучшает иммунитет

Тонизирует кожу тела

Уменьшает удержание воды, улучшает отток лимфы

Помогает прийти в форму после родов

Улучшает сон и иммунную систему

Любимый фитнес француженок!

Дополнительная информация:

www.watermovements.lv

+ 371 25571334

Адрес салона: Rīga, Ausekļa, 11