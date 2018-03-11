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Ученые утверждают, что шампанское повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера. Как считают специалисты, шампанское содержит компоненты, которые защищают нервные клетки от гибели. Но ученые советуют не употреблять напиток больше, чем 100 мл в день.

Также специалисты из США выяснили, что игристый напиток положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Это связано с тем, что шампанское стимулирует выделение соляной кислоты и ферментов поджелудочной железы. В результате пищеварительные процессы в организме ускоряются, что очень и очень хорошо. Единственное условие: шампанское лучше не пить на голодный желудок, потому что это может привести к появлению изжоги.

Шампанское стимулирует работу дыхательной системы. Это, в свою очередь, положительно влияет на перемещение крови по сосудам, а значит, и полезные вещества, включая кислород, доходят до клеток организма гораздо быстрее. В результате вы полны бодрости и энергии. А еще кислород активизирует работу мозга, положительно влияя на умственную деятельность и ее результаты.

Шампанское снимает напряжение и успокаивает нервную систему. Это положительно влияет на сон, настроение и жизненные силы. Если вам кажется, что все вышло из-под контроля, то может, нужно сделать перерыв на бокальчик шампанского?

Научно доказано, что умеренное и регулярное употребление шампанского улучшает память. Если хотите всегда запоминать самые мелкие детали, то отдайте предпочтение шампанскому.

Источник: COSMO UA, Kitchen Mag

фото: pixabay