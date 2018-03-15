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Латвийские травматологи-ортопеды Каспарс Удрис, Дмитрий Киреев и Алдис Шперлиньш с 21 по 23 марта 2018 года проведут в Салдусе третью по счету благотворительную медицинскую акцию «Будь здоров!», в рамках которой латвийцам, не имеющим возможности оплатить медицинские услуги, будет оказана вся необходимая консультативная и оперативная помощь. Автором и организатором акции является ведущий латвийский специалист по малоинвазивной эндоскопической хирургии суставов Каспарс Удрис.

21 марта в 9:00 в Салдусском медицинском центре (Saldus, Slimnīcas iela 3) пройдет пресс-конференция, посвященная проекту.

По мнению медиков, незащищенные группы жителей Латвии испытывают существенную потребность в подобных акциях. Это подтверждает и статистика прошлого года – в 2017 году в Салдусском медицинском центре и в пансионатах “Atpūtas” в Ремте и “Ābeles” в Лутрини за три дня были проконсультированы 226 пациентов, проведены 14 блокад, 12 операций и 12 ультрасоноскопических обследований.

Каспарс Удрис

В этом году специалисты (травматологи-ортопеды, подологи, офтальмологи и другие медики) также отправятся в пансионаты и окажут помощь одиноким пенсионерам, политически репрессированным и инвалидам из Салдуса и окрестных краев. Пациентам будут доступны услуги рижской Центральной лаборатории и диагностика зрения, обеспеченная компанией OC VISION.

«Полученный опыт позволяет надеяться, что на сей раз всем нуждающимся помощь удастся оказать еще более эффективно», – заявил председатель правления Салдусского медицинского центра Ингемарс Хармсенс, отметив, что в этом году запись пациентов была полностью заполнена спустя шесть часов после открытия телефонной линии. При этом Хармсенс уточнил, что в рамках акции специалисты проведут максимально возможное количество консультаций, принимая по 30 пациентов в день.

Каспарс Удрис

Заявлено, что в этом году в акции примет участие также один из известнейших литовский врачей – учитель доктора Удриса, Виктор Ермолаев. Если же другие специалисты желают присоединиться к акции, то их заявки в электронном виде др.Удрис рассмотрит лично.

Акция проводится при активной материальной поддержке самоуправлений Салдуса и Броцены, а также фонда поддержки Салдусского медицинского центра.

Электронная почта для заявок на участие в акции (медикам) – udris.kaspars@gmail.com