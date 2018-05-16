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Регулярные занятия спортом положительно сказываются не только на физическом здоровье, но и на психическом – многочисленные исследования последних лет убедительно это доказывают. Но какие именно упражнения приносят самую большую пользу?

Группа исследователей из британского университета Лимерика утверждает, что регулярные силовые тренировки могут предупредить развитие депрессии и даже помочь справиться с уже наступившим заболеванием. Результаты проведенного ими исследования подтвердили, что добавление регулярных силовых тренировок к традиционным методам терапии помогает быстрее преодолеть депрессию, а также снизить вероятность ее рецидива.

В рамках исследования ученые проанализировали результаты 33 клинических экспериментов, в которых в общей сложности принимали участие почти 2 000 человек.

В итоге было установлено, что те добровольцы, которые занимались силовыми упражнениями не реже двух раз в неделю, в итоге быстрее преодолевали болезнь.

Особенно интересен тот факт, что эффект был тем больше, чем более серьезным было заболевание.

Авторы исследования полагают, что наиболее оптимальным будет проводить две тренировки в неделю, в течение которых выполнять по 8-10 различных упражнений, по 12 повторов для каждого.

Источник: Домашний Очаг

фото: pixabay