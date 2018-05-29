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Наверняка вы знаете, что витамин D нужен для прочных здоровых костей. Это не единственный его плюс: он также помогает усваивать кальций, играет важную роль в росте клеток и даже уменьшает воспаление. Но горькая правда в том, что большинство из нас недополучает витамин D!

Он содержится в немногих продуктах, а естественный солнечный путь затруднен, если вы используете солнцезащитный крем или живете в странах, где солнца мало. Дефицит витамина D повышает риск гипертонии и диабета второго типа в 2,5 раза. И как же выяснить, что вам его не хватает?

1. Вы потеете больше обычного

Самый явный признак — вспотевший лоб. Если это происходит, хотя вы вели себя как обычно, и вам все время жарко, стоит обратиться к врачу.

2. Вы чувствуете слабость

Постоянная усталость, даже если вы достаточно много спите, тоже может указывать на дефицит витамина D. То же касается поднятия тяжестей: при нехватке этого витамина мышцы недостаточно крепки.

3. У вас депрессия

Особенно сезонная. Да, она может быть связана и с недостатком витаминов! Ученые считают, что витамин D может влиять на выброс серотонина и дофамина.

4. У вас болят ноги

Внезапные боли в ногах тоже могут быть вызваны малым количеством витамина D в организме. Если боль не проходит несколько недель без видимых причин, обратитесь к врачу.

Как получить витамин D?

Указанные выше симптомы неоднозначны, поэтому нужно сначала сдать анализ крови и проверить, в чем причина. Затем стоит реже пользоваться защитным кремом (если погода позволяет) и ввести в рацион побольше рыбы, яиц, сыра, грибов, свежевыжатого апельсинового сока, молока, каш и йогуртов. Наконец, помогут поливитамины, из которых получить нужную дозу витамина D проще всего. Даже загорать на солнце не понадобится!

Источник: Cosmopolitan

фото: pixabay