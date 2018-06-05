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Благотворительная организация «Motus Vita» в содружестве с арт-платформой STADIA запустило на краудфандинговой платформе Planeta акцию по сбору средств для поддержки театрального проекта, направленного на социализацию и реабилитацию людей с особыми потребностями.

Уже более года на платформе STADIA проводятся театральные мастер-классы для людей с ограниченными возможностями.

“Инклюзивный театр – уникальный арт-проект, это когда на одну сцену выходят профессиональные актеры и люди, имеющие особенности физического развития. – рассказывает арт-директор платформы STADIA, актёр, режиссёр Андрей Гаркави. – Наш проект призван вдохновить людей, которые психологически сломлены болезнью и показать, что у них нет никаких ограничений. Театральные занятия и участие в постановке настоящих, профессиональных спектаклей – это реальная интеграция в общественную жизнь».

Проект предполагает цикл занятий, которые дают возможность освободиться от психофизических блоков и зажимов, открыть путь фантазии, обрести опыт публичной свободы, и, в дальнейшем, перейти к непосредственной актёрской практике на сцене. Занятия включают в себя развивающие тренинги, уроки актерского мастерства, основы сценического движения, основы сценической речи, ритмику, введение в культуру игры, клоунаду и эксцентрику, работу с художественным текстом.

«Подавляющее число людей с ограниченными возможностями практически всю свою жизнь проводят дома. Круг их общения крайне мал, они стесняются своей инвалидности, чувствуют себя ненужными. - рассказывает Валерий Раков, основатель общества «Motus Vita». – Им непросто разглядеть и реализовать свои способности, хотя у каждого внутри огромное желание жить полноценной и яркой жизнью, быть востребованным. Наши программы помогают людям с ограниченными возможностями успешнее интегрироваться в обществе и получать любую, необходимую для этого помощь».

За 9 лет деятельности общество «Motus Vita» накопило богатый опыт решения конкретных проблем людей с тяжёлыми формами инвалидности и успешно реализовало ряд программ помощи.

Команда проекта – арт-директор STADIA, актёр, режиссёр Андрей Гаркави, руководитель STADIA, актриса, театральный педагог Татьяна Черковская и Валерий Раков, председатель "Общества людей с ограниченными возможностями Motus Vita" обращаются к латвийцам с просьбой поддержать социальную программу помощи людям с инвалидностью – инклюзивный театральный проект.

Работа над проектом уже идёт полным ходом, регулярно проводятся занятия и тренинги. Материальная помощь необходима для оплаты аренды репетиционной площадки, закупки материалов для декораций, реквизита и костюмов, оплаты работы специалистов и спецтранспорта для актеров – людей с ограниченными возможностями.

Зайдя по ссылке https://planeta.ru/campaigns/motusvita/ каждый может перечислить любую сумму на поддержку проекта.

Информация об обществе:

MOTUS VITA - общественная организация, созданная в Риге в 2009 году. Основными целями организации являются: повышение продолжительности и качества жизни людей с ограниченными возможностями, в частности, нервно-мышечными заболеваниями (ALS/MND), защита их прав и интересов, предоставление возможности общения с другими людьми, а также предоставление информации о заболеваниях, видах их лечения, психологических и социальных проблемах и возможностях их преодоления. MOTUS VITA имеет статус «Организация общественной пользы».

Дополнительная информация о деятельности фонда на сайте motusvita.lv, на Facebook, а также YouTube.