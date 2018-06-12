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фото: pixy.ru

Если рыхлая кожа на бедрах или растяжки на животе останавливают от примерки шорт и топов или заставляют заматываться в полотенце на пляже, то просто узнайте статистику: целлюлит есть почти у 90 % женщин репродуктивного возраста. Мужчины тоже не застрахованы от этого. Помогают ли обертывания уменьшить целлюлит, можно ли похудеть локально и причем тут курение? The Village выяснил это у физиотерапевта, тренера и автора запатентованной методики коррекции пищевого поведения.

Текст: ЕВГЕНИЯ СКВОРЦОВА

Целлюлит — это болезнь

ЧАСТИЧНО МИФ. Тут важно пояснить, что это слово используется в двух разных значениях. В медицине под термином «целлюлит» понимают воспаление подкожно-жировой клетчатки — заболевание, которое вызывают бактерии, попавшие под кожу. В переводе с латыни «cellula» — клетка, а окончание «-ite» означает воспаление. Получается, «cellulite» — это «воспаление клетки». К примеру, в Международной классификации болезней (МБК) есть такое заболевание «целлюлит наружного уха», то есть «воспаление наружного уха». При таком «целлюлите» область кожи, пораженная бактериями, краснеет, опухает, становится горячей, а при прикосновении кожа болит.

К «целлюлиту» в бытовом понимании — рыхлая кожа на бедрах, ягодицах и других частях тела — это не имеет никакого отношения. То, что чаще всего имеют в виду, когда говорят о целлюлите в обыденной жизни, по научному называется липодистрофией — и это состояние организма не является болезнью. Именно о липодистрофии и пойдет речь ниже.

Кожа крепится к мышцам при помощи соединительной ткани — подкожно-жировой клетчатки. Эта ткань состоит из жировых клеток и напоминает мягкую подкладку, обеспечивающую амортизацию и теплоизоляцию. Если циркуляция крови и лимфы ухудшается (например, когда мало двигаешься), возникает отек, который, в свою очередь, сдавливает кровеносные и лимфатические сосуды — и доступ кислорода к тканям сокращается. В результате жирные кислоты не расщепляются, и жировые клетки увеличиваются в размерах. Последние проникают в дерму (внутренний слой кожи), образуя неровности, похожие на апельсиновую корку. От размера жировых клеток зависит выраженность целлюлита: чем они больше, тем сильнее заметны «бугорки» на коже. Целлюлит может быть связан с гормональными сбоями или перестройками в организме (например, во время беременности), наследственностью, а также избыточной массой тела, резкими колебаниями веса, курением, неправильным питанием и малоподвижным образом жизни.

Целлюлит может быть у людей разного пола и телосложения

ФАКТ. Женские половые гормоны способствуют накоплению жира и жидкости (так организм готовится к вынашиванию плода), поэтому у женщин больше жировой ткани, а следовательно, вероятность целлюлита значительно выше. Однако и мужчины могут столкнуться с проблемой. В частности, при ожирении проявления целлюлита у мужчин связаны с изменением гормонального фона, когда организм начинает вырабатывать большое количество женских гормонов, а также нарушением обмена веществ.

Но даже если лишнего веса нет, это не гарантирует защиту от целлюлита. «Апельсиновая корка» может появиться из-за генетической предрасположенности или из-за тех же гормональных нарушений. Причем с возрастом риск целлюлита растет: потеря мышечной массы ведет к ослаблению соединительной ткани — и кожа начинает терять эластичность, что делает существующие на ней «бугорки» более заметными. Потеря упругости кожи — не редкость и при резком похудении, например из-за жесткой диеты.

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Целлюлит — последствие неправильного питания

ОТЧАСТИ ФАКТ. В том числе. Проявление целлюлита во многом зависит от режима и рациона питания: жировые клетки увеличиваются в размерах по вине токсинов, попадающих в организм в том числе с пищей. Поэтому отказ от продуктов с консервантами, красителями и искусственными добавками можно считать профилактикой этой проблемы.

По словам врача Михаила Гаврилова, при целлюлите следует в первую очередь есть продукты, содержащие грубую клетчатку: зелень, листовые овощи, корнеплоды (в сыром виде), несладкие ягоды и фрукты. А вот избыток молочных продуктов, а также еды, вызывающей индивидуальную пищевую непереносимость (не путайте с аллергией), в рационе, напротив, может сделать целлюлит еще более заметным. Не будет лишним также сократить употребление продуктов, задерживающих воду в организме, — соли и алкоголя в первую очередь.

При целлюлите появляется отечность. Чтобы снять отек, нужно меньше пить

ОТЧАСТИ ФАКТ. Отеки действительно могут быть (из-за ухудшения циркуляции лимфы), но ограничивать питьевой режим в данном случае вредно. При недостатке воды организм начинает запасать жидкость «на черный день». Поэтому выпивать свою дневную норму — 30–40 миллилитров воды на килограмм массы тела — нужно даже в том случае, если есть отеки. Нередко при отеках начинают пить мочегонные средства. Но это не всегда безопасно: вместе с жидкостью препараты выводят из организма и полезные микроэлементы.

Уменьшить целлюлит на бедрах помогут упражнения на эту группу мышц

МИФ. Самый очевидный и реально работающий способ борьбы с целлюлитом — уменьшение жировой ткани за счет увеличения мышечной. К тому же физическая нагрузка улучшает питание тканей. Однако упражнения на проблемную зону не уменьшат процент подкожного жира именно в этой области: похудение всегда происходит равномерно. По словам персонального тренера Владимира Куксова, подходящий вариант в данном случае — тренировки на все тело. Причем силовые занятия, как правило, энергозатратнее, чем кардио, но допустимо сочетать анаэробные нагрузки (например, работу с весами в тренажерном зале) с аэробными (бегом, плаванием, катанием на велосипеде).

Помимо регулярных тренировок, для эффективного жиросжигания важно соблюдать режим питания, создав дефицит калорий с достаточным количеством белков, жиров и углеводов в рационе. Так, исследование, проведенное учеными South Shore YMCA, показало, что сочетание здорового рациона и 40-минутных тренировок три раза в неделю в течение месяца привело к потере в среднем пяти килограммов жира и почти четырех сантиметров в объеме бедер. При этом большинство участников эксперимента отметили уменьшение целлюлита.

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Противозачаточные таблетки не усиливают целлюлит

ОТЧАСТИ ФАКТ. Врач Александр Врублевский отмечает, что, если дефект кожи уже есть, прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) не даст заметных изменений. Но целлюлит может появиться у худых женщин с низким уровнем эстрогена в организме. Если препарат подобран правильно, его прием не приведет к гормональному сбою, а значит, и не спровоцирует целлюлит.

Косметологические процедуры помогают сделать целлюлит менее заметным

ОТЧАСТИ ФАКТ. Если причина дефекта в гормональном дисбалансе, в первую очередь нужно корректировать гормональный фон; если виной тому набор веса, не обойтись без изменений в питании и добавления физической нагрузки; если нарушена циркуляция крови и лимфы, важно отказаться, например, от курения. Но процедуры в кабинете у косметолога нельзя списывать со счетов: в борьбе с целлюлитом они дают заметный визуальный эффект. Правда, поддерживать последний нужно регулярно.

Аппаратные методики различаются направлением воздействия: на жировую ткань — это технологии, разбивающие структуру жировых отложений (кавитация, холодный лазер, радиоволновое воздействие), на стимуляцию лимфодренажа (прессотерапия, миостимуляция, вакуумтерапия), на разрушение соединительной ткани (ультразвук), на укрепление кожи (микротоки, радиоволновое воздействие, вакуумно-роликовый массаж или LPG-массаж).

LPG-массаж — процедура, которая в последние годы зарекомендовала себя как наиболее щадящий метод с минимальным количеством противопоказаний: вакуумной насадкой кожная складка захватывается внутрь камеры, в которой миниатюрные ролики, вращаясь в разных направлениях, разминают кожу. При этом интенсивность режима регулируется. Такая процедура позволяет разрушить жировые карманы и стимулирует лимфодренаж. Как правило, для максимального эффекта нужно посетить восемь-десять сеансов, результат сохранится на несколько месяцев. Физиотерапевт Татьяна Пономарева отмечает, что аппаратные процедуры полезно дополнить курсом инъекций — мезотерапией с коктейлем из ферментов, разрушающих соединительную ткань (коктейль подбирается индивидуально). Этот вариант актуален еще и в том случае, если имеются противопоказания к другим методам.

Домашние средства для борьбы с целлюлитом не работают

ОТЧАСТИ ФАКТ. Косметические средства для домашнего ухода — антицеллюлитный крем, гель, маска, обертывания — влияют на качество кожи (увлажняют, улучшают ее тургор), но не проникают глубже эпидермиса, а значит, не оказывают воздействия на подкожно-жировую клетчатку и не способны бороться с целлюлитом напрямую. Но полностью отказываться от такого ухода не стоит. В сочетании с массажными техниками они могут дать легкий эффект прогрева, усиливая кровообращение. Ищите в составе антицеллюлитных продуктов активные натуральные ингредиенты — экстракт водорослей, кофеин, масла апельсина и ретинол. Татьяна Пономарева добавляет, что, когда кожа теряет упругость, целлюлит становится в разы заметнее. В этом случае эффективно делать пилинг-массаж специальной щеткой с бугорками или мочалкой: скраб устранит омертвевшие клетки эпидермиса, благодаря чему другие средства смогут глубже проникнуть в кожу.

Растяжки на коже невозможно замаскировать

МИФ. Растяжки (их еще называют стриями), как и целлюлит, не являются заболеванием. Дефект обычно появляется в местах перерастяжения кожи (происходит разрыв слоя дермы, тогда как эпидермис остается целым), например, на животе и груди на фоне беременности или на бедрах и ягодицах из-за избыточного веса. Другая причина растяжек — гормональные изменения. Они нарушают работу фибробластов — клеток, отвечающих за синтез коллагена и эластина. В результате кожа теряет свою упругость, микротравмы волокон не восстанавливаются, и появляются рубцы. Последние напоминают полоски неправильной формы и различаются по цвету — от белого до темно-красного.

При этом «молодые» растяжки (они обычно розовые) можно убрать полностью. Верное решение — использовать препараты с топическими ретиноидами (назначаются врачом), инъекции с коллагеном или гиалуроновой кислотой с аминокислотами, а также лазерную шлифовку (наиболее эффективными считаются аблятивные лазеры, например AcuPulse СО2). А вот посещение солярия только усложнит проблему с растяжками: стрии не поддаются загару и на фоне темной кожи становятся еще более заметными. Если растяжки побелели, избавиться от них не получится, но сделать их менее заметными возможно.

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Появление растяжек не зависит от рациона

МИФ. По словам Михаила Гаврилова, достаточное количество аминокислот, поступающих вместе с пищей, уменьшает риск образования стрий. Дело в том, что аминокислоты необходимы для синтеза коллагена и эластина — основного строительного материала кожи. Поэтому в свою систему питания надо включать разные виды белка — мясо, рыбу, кисломолочные продукты, бобовые.

Важно также сократить количество простых углеводов: чрезмерное употребление сладостей негативно сказывается на белках кожи — они гликируются («засахариваются») и становятся ломкими, что делает кожу вялой и сухой, повышая вероятность растяжек.

Источник: The Village