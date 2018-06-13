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Лето — время отдыха, отпусков, цветущих деревьев, цветов и увлекательных поездок. Но даже в этот прекрасный период может возникнуть такое расстройство, как летняя депрессия. При летней депрессии весь мир кажется не ярким и радостным, а мрачным и тоскливым.

Ученые выяснили, что среди сезонных аффективных расстройств имеется и летний вариант. Однако, в отличие от зимних сезонных аффективных расстройств, когда хочется впасть в спячку, при летнем расстройстве наблюдается повышенная возбудимость.

Симптомы летней депрессии

Основными признаками летней депрессии являются:

снижение работоспособности;

трудности со средоточением;

тревожность;

беспокойство;

раздражительность;

повышенная утомляемость;

нарушения пищевого поведения, ослабление аппетита;

замкнутость;

расстройства сна, гиперсомния;

снижение веса;

повышенная возбудимость.

Ученые отмечают, что некоторые люди имеют предрасположенность именно к данному виду сезонных аффективных расстройств. Также выяснили, что это напрямую связано с плохой переносимостью жары и повышенной влажности.

Существует множество объяснений данного сезонного расстройства, одна из которых — жара, которую многие люди очень трудно переносят. Также возникновение летней депрессии объясняется изменением в привычном образе жизни: длинный день и короткая ночь, изменение режима дня, недосыпание, и как следствие, снижение работоспособности и плохое настроением на протяжении дня. Также частой причиной летней депрессии становится недовольство своим внешним видом. Из-за своих комплексов некоторые люди стесняются показываться в купальниках и открытой одежде на пляже, в связи с чем ощущают неудобство и беспокойство. Купальники и открытая одежда доставляют неудобство и чувство стеснения.

Лечение летней депрессии

Как же справиться с летней депрессией или предотвратить ее вовсе? Во-первых, стоит соблюдать режим сон-бодрствование, стараться высыпаться. Если на улице изнуряющая жара, не стоит бросать занятия спортом. Физические упражнения — залог хорошего настроения. Избавиться от депрессии помогает серотонин — гормон радости, который содержится в бананах и шоколаде, которые полезны, конечно, в разумных количествах, т.к. очень калорийны.

При лечении летней депрессии придерживайтесь следующих советов:

чаще бывайте в прохладных помещениях с кондиционерами;

возьмите отпуск и совершите путешествие в северные страны;

употребляйте в пищу овощи и фрукты, пейте много воды, соков;

улучшайте свое настроение разными способами;

посещайте психолога или психотерапевта.

Как избежать летней депрессии

Способы профилактики летней депрессии:

создайте соответствующие условия дома и на работе для переносимости жары;

питайтесь режимно и сбалансированно;

занимайте себя интересными делами независимо от сезонных изменений.

Источник: Depressia.com

фото: pixabay