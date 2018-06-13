Летняя депрессия: симптомы и лечение
Лето — время отдыха, отпусков, цветущих деревьев, цветов и увлекательных поездок. Но даже в этот прекрасный период может возникнуть такое расстройство, как летняя депрессия. При летней депрессии весь мир кажется не ярким и радостным, а мрачным и тоскливым.
Ученые выяснили, что среди сезонных аффективных расстройств имеется и летний вариант. Однако, в отличие от зимних сезонных аффективных расстройств, когда хочется впасть в спячку, при летнем расстройстве наблюдается повышенная возбудимость.
Симптомы летней депрессии
Основными признаками летней депрессии являются:
снижение работоспособности;
трудности со средоточением;
тревожность;
беспокойство;
раздражительность;
повышенная утомляемость;
нарушения пищевого поведения, ослабление аппетита;
замкнутость;
расстройства сна, гиперсомния;
снижение веса;
повышенная возбудимость.
Ученые отмечают, что некоторые люди имеют предрасположенность именно к данному виду сезонных аффективных расстройств. Также выяснили, что это напрямую связано с плохой переносимостью жары и повышенной влажности.
Существует множество объяснений данного сезонного расстройства, одна из которых — жара, которую многие люди очень трудно переносят. Также возникновение летней депрессии объясняется изменением в привычном образе жизни: длинный день и короткая ночь, изменение режима дня, недосыпание, и как следствие, снижение работоспособности и плохое настроением на протяжении дня. Также частой причиной летней депрессии становится недовольство своим внешним видом. Из-за своих комплексов некоторые люди стесняются показываться в купальниках и открытой одежде на пляже, в связи с чем ощущают неудобство и беспокойство. Купальники и открытая одежда доставляют неудобство и чувство стеснения.
Лечение летней депрессии
Как же справиться с летней депрессией или предотвратить ее вовсе? Во-первых, стоит соблюдать режим сон-бодрствование, стараться высыпаться. Если на улице изнуряющая жара, не стоит бросать занятия спортом. Физические упражнения — залог хорошего настроения. Избавиться от депрессии помогает серотонин — гормон радости, который содержится в бананах и шоколаде, которые полезны, конечно, в разумных количествах, т.к. очень калорийны.
При лечении летней депрессии придерживайтесь следующих советов:
чаще бывайте в прохладных помещениях с кондиционерами;
возьмите отпуск и совершите путешествие в северные страны;
употребляйте в пищу овощи и фрукты, пейте много воды, соков;
улучшайте свое настроение разными способами;
посещайте психолога или психотерапевта.
Как избежать летней депрессии
Способы профилактики летней депрессии:
создайте соответствующие условия дома и на работе для переносимости жары;
питайтесь режимно и сбалансированно;
занимайте себя интересными делами независимо от сезонных изменений.
Источник: Depressia.com
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