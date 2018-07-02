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Врач-ортопед Александр Баринов поведал о «страшных» последствиях ношения неудобной обуви, которых следует опасаться. Особую опасность представляет пяточная шпора, когда происходит воспаление плёнки, соединяющей кости стопы. В подобной ситуации человек может ощутить боль после тяжёлых физических нагрузок или после ношения неудобной обуви.

Если у человека возникли болевые ощущения в пятке, следует безотлагательно отправляться на рентген, поскольку данный недуг незаметен «невооруженному глазу», а это значит, врач обязательно попросит вас сделать снимок. Таким образом можно сэкономить время.

По словам Александра Баринова, шпора подается исключительно комплексному методу лечения, который должен состоять из применения мазей, лекарств, крепов и регулярной физиотерапии. По отдельности каждый из аспектов не приносит необходимого эффекта, а если болезнь запустить, то может потребоваться операция. Более того, шпора может образоваться одновременно на обеих ногах, при этом болеть будет только одна. Недуг снижает работоспособность человека, а также затрудняет его передвижения.

Источник: Vlad Time

фото: pixabay