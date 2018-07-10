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Ученые из Сиднея провели клинические исследования, которые показали, что подавляющее большинство женщин, а именно 80%, носят неправильно подогнанные бюстгальтеры, чем и значительно вредят своему здоровью. Как оказалось, 70% опрошенных женщин носили бюстгальтеры, которые были слишком маленькими, а ещё 10% носили чрезмерно большое белье для своего размера груди.

Специалисты заявили, что неправильно выбранные бюстгальтеры являются причиной мигрени, а также хронических болей в спине и пояснице. Чаще всего именно из-за неправильного нижнего белья происходит деформациями шеи, если бюстгальтер находится слишком высоко.

Источник: Vlad Time

фото: pixabay