Ученые: бюстгальтер может являться причиной мигрени (4)
Woman | 10 июля 2018 года, 20:12
Ученые из Сиднея провели клинические исследования, которые показали, что подавляющее большинство женщин, а именно 80%, носят неправильно подогнанные бюстгальтеры, чем и значительно вредят своему здоровью. Как оказалось, 70% опрошенных женщин носили бюстгальтеры, которые были слишком маленькими, а ещё 10% носили чрезмерно большое белье для своего размера груди.
Специалисты заявили, что неправильно выбранные бюстгальтеры являются причиной мигрени, а также хронических болей в спине и пояснице. Чаще всего именно из-за неправильного нижнего белья происходит деформациями шеи, если бюстгальтер находится слишком высоко.
Источник: Vlad Time
фото: pixabay
Миксовским лядям мигрень не грозит. Болеть нечему. Да и сисек нет.
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Мигрень-жрать охота,работать лень.
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Боли могут вызывать только бюстгальтеры с "косточками", которые на рёбра давят, да ещё могли вызывать дискомфорт советские атласные бюстгальтеры без эластичных частей, сейчас всё делают из эластичных тканей, и бельё не затрудняет движений грудной клетки при вдохе и выдохе.
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