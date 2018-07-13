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Учёные, представляющие лондонский Университетский колледж, выявили и объяснили связь между холостяцкой жизнью и повреждениями головного мозга. Психиатр Эндрю Соммерлад возглавил команду специалистов, которая провела масштабное исследование с изучением медицинских данных более 800 тысяч человек. Анализ состояния здоровья граждан показал, что деменция, являющаяся болезнью приобретённого слабоумия, в большинстве случаев развивается раньше и активнее у тех людей, которые ведут одинокий холостяцкий образ жизни.

В своей работе команда Соммерлада провела анализ 15 различных исследований, который показал, что закоренелые холостяки на более чем 40% подвержены развитию данного недуга, при котором повреждается человеческий мозг, что сопровождается угнетением умственных способностей. Кроме того, риск возникновения деменции на 20% увеличивался для вдовцов в вдов.

Источник: Vlad Time

фото: pixabay