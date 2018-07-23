Катание на велосипеде: плюсы и минусы

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Woman | 23 июля 2018 года, 17:51

В цивилизованном мире немного найдется людей, которые совсем не умели бы ездить на велосипеде или категорически не любили это занятие. С момента своего изобретения велосипед остается на пике популярности, и объяснений этому много. Несложный механизм успешно объединяет в себе такие качества, как удобство применения, польза для здоровья и приятное времяпровождение.

По статистике, большинство респондентов признают велосипед величайшим изобретением человечества. И это несмотря на то, что более-менее привычный для нас вид он приобрел только во второй половине 19 века!

Многие изобретатели и инженеры приложили руку к усовершенствованию двухколесного агрегата, пока он не стал признанным лидером среди колесных транспортных средств.

Сегодня катание на велосипеде – это спорт, хобби и метод лечения одновременно. С какой стороны ни посмотри, сплошные плюсы. А есть ли минусы? Давайте разберемся!

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Велосипед как средство передвижения

В современном мире, изобилующем техническими приспособлениями, велосипед по-прежнему актуален. Он относительно дешев в производстве (речь, конечно, не идет об элитных экземплярах для велогонок), абсолютно не загрязняет окружающую среду и совершенно не требует топлива. Практически вечный двигатель! Все, что нужно, – это мускульное усилие человека, крутящего педали.

Да, скорость велосипед позволяет развивать небольшую даже по сравнению с лошадью. Но ведь и есть-пить он, в отличие от нее, не просит. Ему не нужен отдых и особый уход. Насколько быстро ехать, решает сам «наездник».

Еще один несомненный плюс велосипеда состоит в том, что ему не страшны дорожные пробки. Недаром в густонаселенных азиатских странах большинство жителей передвигается именно на велосипедах, признавая их преимущество перед автомобилями и мотоциклами.

Двухколесный доктор

При малоподвижном образе жизни, который сегодня ведет большинство городских жителей, настоящим спасением становится катание на велосипеде. Медицинские исследования подтверждают положительное воздействие, которое велосипед оказывает на все системы и органы человека.

  • Сердечно-сосудистая система. При катании на велосипеде или занятиях на его неподвижном собрате велотренажере тренируется сердечная мышца. Кардиотренировки укрепляют сосуды и способствуют снижению артериального давления.

  • Нервная система. Неспешная езда отлично успокаивает нервы, повышает стрессоустойчивость, расширяет кругозор и помогает отключиться от рутинных забот.

  • Дыхательная система. Аэробная нагрузка, усиливающаяся при быстрой езде на велосипеде, улучшает вентиляцию легких, тренирует активное дыхание и снижает вероятность заболеваний органов дыхания.

  • Опорно-двигательный аппарат. В процессе катания оказываются задействованы многие мышцы тела. В первую очередь, ноги, ягодицы, спина и пресс. Регулярные поездки эффективно тренируют эти группы мышц. И вдобавок укрепляют суставы, разрабатывают связочный аппарат.

  • Обмен веществ. Катание на велосипеде сжигает жир не хуже бега. Начав крутить педали, можно за один час распрощаться с 300-500 калориями. Физические нагрузки ускоряют метаболизм, возвращая стройность ногам, подтянутость ягодицам и тонкость талии.

На колесах за славой

Катание на велосипеде – это не только занятие для души, но и серьезный вид спорта, включенный в число олимпийских.

Велогонки традиционно собирают множество фанатов по всему миру. Даже начинающему гонщику участие в заездах значительно повышает самооценку и позволяет сполна вкусить дух соперничества и, если повезет, сладкий вкус победы.

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Катание на велосипеде: минусы

  • Все время в гору и против ветра. С этим шуточным законом Мерфи рано или поздно сталкиваются все велосипедисты. Увы, преодолевать крутые горы частенько приходится на своих двоих, да еще и железного друга на поводу вести. Сильный ветер, да еще приправленный дождем, тоже сведет на нет все удовольствие от велосипедной прогулки. Ведь у этого транспорта, как известно, крыши нет, как и мотора, который позволил бы шутя преодолевать любое препятствие.

  • С грязью шутки плохи! К сожалению, проходимость у велосипеда (если, конечно, это не специализированный горный вариант) оставляет желать лучшего. Среднестатистический прогулочный велосипед предназначен для асфальтового покрытия или для хорошей грунтовой дороги. Песчаные заносы и тем более грязь делают этот вид транспорта бесполезным. Незадачливому велосипедисту, выбравшему неудачный путь, остается одно – искать объезд или, взвалив велик на плечо, преодолевать препятствие самостоятельно.

  • Велосипед или личная жизнь? Медики разных стран всерьез обеспокоены воздействием, которое велосипед оказывает на репродуктивную систему человека. Точнее, не сам аппарат, а его седло, сдавливающее кровеносные сосуды и нервы, идущие к половым органам. Застой крови в малом тазу, как показывают исследования, приводит к импотенции у мужчин и снижению либидо у женщин. К счастью, подобные осложнения встречаются достаточно редко и только у тех, кто в буквальном смысле слова не вылезает из седла велосипеда. Подавляющему большинству любителей кататься на велосипеде волноваться не стоит. Заезд на короткие дистанции, качественный аппарат, оснащенный анатомическим седлом, обязательная разминка перед поездкой — и велосипедная прогулка принесет лишь пользу.

Источник: Вита портал

фото: pixabay

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