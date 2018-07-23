Woman |

В цивилизованном мире немного найдется людей, которые совсем не умели бы ездить на велосипеде или категорически не любили это занятие. С момента своего изобретения велосипед остается на пике популярности, и объяснений этому много. Несложный механизм успешно объединяет в себе такие качества, как удобство применения, польза для здоровья и приятное времяпровождение.

По статистике, большинство респондентов признают велосипед величайшим изобретением человечества. И это несмотря на то, что более-менее привычный для нас вид он приобрел только во второй половине 19 века!

Многие изобретатели и инженеры приложили руку к усовершенствованию двухколесного агрегата, пока он не стал признанным лидером среди колесных транспортных средств.

Сегодня катание на велосипеде – это спорт, хобби и метод лечения одновременно. С какой стороны ни посмотри, сплошные плюсы. А есть ли минусы? Давайте разберемся!

Велосипед как средство передвижения

В современном мире, изобилующем техническими приспособлениями, велосипед по-прежнему актуален. Он относительно дешев в производстве (речь, конечно, не идет об элитных экземплярах для велогонок), абсолютно не загрязняет окружающую среду и совершенно не требует топлива. Практически вечный двигатель! Все, что нужно, – это мускульное усилие человека, крутящего педали.

Да, скорость велосипед позволяет развивать небольшую даже по сравнению с лошадью. Но ведь и есть-пить он, в отличие от нее, не просит. Ему не нужен отдых и особый уход. Насколько быстро ехать, решает сам «наездник».

Еще один несомненный плюс велосипеда состоит в том, что ему не страшны дорожные пробки. Недаром в густонаселенных азиатских странах большинство жителей передвигается именно на велосипедах, признавая их преимущество перед автомобилями и мотоциклами.

Двухколесный доктор

При малоподвижном образе жизни, который сегодня ведет большинство городских жителей, настоящим спасением становится катание на велосипеде. Медицинские исследования подтверждают положительное воздействие, которое велосипед оказывает на все системы и органы человека.

Сердечно-сосудистая система . При катании на велосипеде или занятиях на его неподвижном собрате велотренажере тренируется сердечная мышца. Кардиотренировки укрепляют сосуды и способствуют снижению артериального давления.

Нервная система. Неспешная езда отлично успокаивает нервы, повышает стрессоустойчивость, расширяет кругозор и помогает отключиться от рутинных забот.

Дыхательная система. Аэробная нагрузка, усиливающаяся при быстрой езде на велосипеде, улучшает вентиляцию легких, тренирует активное дыхание и снижает вероятность заболеваний органов дыхания.

Опорно-двигательный аппарат . В процессе катания оказываются задействованы многие мышцы тела. В первую очередь, ноги, ягодицы, спина и пресс. Регулярные поездки эффективно тренируют эти группы мышц. И вдобавок укрепляют суставы, разрабатывают связочный аппарат.

Обмен веществ. Катание на велосипеде сжигает жир не хуже бега. Начав крутить педали, можно за один час распрощаться с 300-500 калориями. Физические нагрузки ускоряют метаболизм, возвращая стройность ногам, подтянутость ягодицам и тонкость талии.

На колесах за славой

Катание на велосипеде – это не только занятие для души, но и серьезный вид спорта, включенный в число олимпийских.

Велогонки традиционно собирают множество фанатов по всему миру. Даже начинающему гонщику участие в заездах значительно повышает самооценку и позволяет сполна вкусить дух соперничества и, если повезет, сладкий вкус победы.

Катание на велосипеде: минусы

Все время в гору и против ветра. С этим шуточным законом Мерфи рано или поздно сталкиваются все велосипедисты. Увы, преодолевать крутые горы частенько приходится на своих двоих, да еще и железного друга на поводу вести. Сильный ветер, да еще приправленный дождем, тоже сведет на нет все удовольствие от велосипедной прогулки. Ведь у этого транспорта, как известно, крыши нет, как и мотора, который позволил бы шутя преодолевать любое препятствие.

С грязью шутки плохи! К сожалению, проходимость у велосипеда (если, конечно, это не специализированный горный вариант) оставляет желать лучшего. Среднестатистический прогулочный велосипед предназначен для асфальтового покрытия или для хорошей грунтовой дороги. Песчаные заносы и тем более грязь делают этот вид транспорта бесполезным. Незадачливому велосипедисту, выбравшему неудачный путь, остается одно – искать объезд или, взвалив велик на плечо, преодолевать препятствие самостоятельно.

Велосипед или личная жизнь? Медики разных стран всерьез обеспокоены воздействием, которое велосипед оказывает на репродуктивную систему человека. Точнее, не сам аппарат, а его седло, сдавливающее кровеносные сосуды и нервы, идущие к половым органам. Застой крови в малом тазу, как показывают исследования, приводит к импотенции у мужчин и снижению либидо у женщин. К счастью, подобные осложнения встречаются достаточно редко и только у тех, кто в буквальном смысле слова не вылезает из седла велосипеда. Подавляющему большинству любителей кататься на велосипеде волноваться не стоит. Заезд на короткие дистанции, качественный аппарат, оснащенный анатомическим седлом, обязательная разминка перед поездкой — и велосипедная прогулка принесет лишь пользу.

Источник: Вита портал

фото: pixabay