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Вы обращаетесь к врачу всякий раз, когда обнаруживаете какие-либо изменения в своем теле? Вы не реже одного раза в месяц проводите самоосмотр груди и очень внимательно относитесь к своим родинкам?

Отлично, значит, вы ответственно подходите к своему здоровью! Обратите внимание на пять экспресс-проверок, которые каждая женщина должна проводить время от времени, чтобы вовремя отследить признаки опасных заболеваний и принять меры.

Следите за своей менструаций

Внимательно осматривайте ваши трусики каждое утро и вечер, чтобы вовремя заметить следы крови или выделений. Помните, что любые следы крови между месячными – повод немедленно обратиться к врачу.

Проверяйте свои ногти

Ногти – важный индикатор здоровья. Белые пятна, слоистость, деформация пластины, а также продольные полоски – все это повод обратиться к врачу. Внимательно осматривайте ногтевые пластины всякий раз, когда делаете маникюр – и если заметите изменения в цвете или форме, обращайтесь к врачу.

Следите за лицом!

Многие серьезные болезни «оставляют» свой след на нашем лице: например, появление прыщей может предупреждать о неполадках с желудочно-кишечным трактом, волоски над губой и на подбородке – о сбоях в работе эндокринной системы, а темные пятнышки на коже – о проблемах с печенью. Заметив какие-либо повреждения кожи, не спешите записываться к косметологу и тем более не маскируйте их с помощью косметики – сперва покажитесь врачу.

Осмотрите подмышки

Хорошенько исследуйте кожу подмышек: вас должны насторожить любые уплотнения или потемнения на ней, а также воспаленные или увеличенные лимфоузлы. И если увеличение лимфоузлов может свидетельствовать о воспалительном процессе (а также предупреждать о необходимости проверить грудь), то более плотная или темная структура кожи – повод обратиться к эндокринологу. Дело в том, что повышенный уровень инсулина, заставляющий клетки кожи делиться активнее, может привести к накоплению тканей и пигмента – и в итоге структура кожи становится более плотной, а ее цвет – темным.

Осматривайте веки

Главное, что должно вас насторожить – мягкие светлые бугорки вокруг глаз. Это подкожные отложения холестерина. Если вы обнаружите у себя нечто подобное, обязательно проверьте уровень холестерина, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и образования тромбов.

Источник: Домашний очаг

фото: pixabay