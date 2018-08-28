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Специалисты из Йельского университета доказали пользу чтения книг для здоровья: люди, читающие всего полчаса в день, на 23% менее подвержены риску ранней смерти.

Ученые сделали такие выводы по результатам 12-ти летнего наблюдения за тестовой группой, состоящей из 3635 мужчин и женщин возрастом от 50 лет. Однако, и без научных исследований польза чтения общеизвестна.

Чтение прекрасно помогает справиться со стрессом, а ведь именно стрессовые состояния, по мнению врачей, способствуют развитию инфарктов и инсультов. Но стоит погрузиться в чтение интересной книги, как уже через шесть минут у человека снижается сердцебиение и спадает мышечное напряжение.

Книги поддерживают в тонусе головной мозг, что особенно важно для пожилых людей: книголюбы менее подвержены таким заболеваниям как болезнь Альцгеймера. Читающий человек обладает более гибким мышлением. Также, чтение перед сном помогает справиться с бессонницей.

Исследователи отмечают, что вышесказанное не относится к чтению с экранов телефонов или компьютеров. Пользу для здоровья приносит чтение именно бумажных книг и ридеров с бумагоподобными экранами на электронных чернилах. Ведь изображение на современных e-ink дисплеях ридеров таких производителей как Amazon, Pocketbook, Onyx, Kobo не уступает самой качественной полиграфии.

Источник: ReaderONE

фото: pixabay