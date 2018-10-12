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Быстрый обмен веществ, без которого невозможно поддерживать красивую фигуру и здоровое тело, во многом зависит не только от генетики или возраста, но и от нашего поведения. Проверьте, нет ли у вас привычек, которые делают метаболизм более медленным?

Вы поздно завтракаете

Лучшее время для первой трапезы дня — в течение первого часа после пробуждения, а лучше всего в течение первых 15 минут. Именно ранний завтрак позволяет запустить механизм преобразования калорий в энергию — и только от вас зависит, будет он «ленивым» или активным.

Вы предпочитаете углеводы на завтрак

Каша из цельных злаков — это отлично, но если вы хотите, чтобы ваш метаболизм по‑настоящему разогнался, ешьте яйца. Белок на завтрак поможет вам чувствовать себя сытой до самого обеда, а также даст вашему телу дополнительный стимул — ведь для метаболизма белка нужно затратить больше калорий, чем для преобразования жиров или углеводов

Вы не пьете кофе

Кофе — это отличный напиток, а чашечка с утра — именно то, что нужно для быстрого обмена веществ. Метаболизм повышается за счет способности кофеина повышать частоту сердечных сокращений: телу нужно больше энергии, и оно с радостью извлекает ее из ранее отложенный запасов. Только пусть ваш кофе будет черным и по возможности не сладким!

…и воду

Все клеточные процессы, происходящие в нашем теле, невозможны без воды. И поэтому, если влаги не достаточно, оно либо протекают медленнее, либо просто прекращаются. Пейте больше — и организму будет проще вырабатывать энергию и сжигать лишний жир. Все просто.

Вы не любите силовые упражнения

Для строительства мышц организму нужно намного больше энергии, и если вы хотите, чтобы ваш обмен веществ был по‑настоящему быстрым, вам просто необходимо к вашим кардио нагрузкам добавить силовые тренировки.

Вы голодаете

Думаете, чем меньше вы едите, тем быстрее похудеете? Очень большая ошибка! Напротив, погрузим организм в состояние постоянного стресса, вы добьетесь обратного результата: ваше тело начнет изо всех сил экономить уже запасенный жир и каждую полученную калорию тратить не на энергию, а на запасание нового жира. Не делайте так, ешьте достаточно и часто!

Источник: Домашний Очаг

фото: pixabay