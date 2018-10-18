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По телевизору и в СМИ, становятся витаминные и минеральные комплексы, которые продвигают как средства «для иммунитета». Если послушать рекламу, так этим биологическим добавкам нет цены, хотя их не относят сегодня даже к категории лекарств. Если открыть интернет и задать поисковику запрос «Лучшие витамины для иммунитета», можно найти не одну сотню статей, красочно описывающих роль тех или иных витаминов в усилении иммунитета. Им приписывают улучшение роста волос и ногтей, профилактику болезней и укрепление иммунитета, защиту от простуд и гриппа. Но сегодня витаминами из пищи и пищевых добавок обеспечено большое количество людей, почему же до сих пор еще никто не перестал болеть? Не преувеличено ли значение витаминов, минералов и некоторых иных соединений в формировании и укреплении иммунитета?

Текст: Алена Парецкая, врач-педиатр

«Жертвы» рекламы

Многие ролики и статьи красиво расписывают, что прием витаминов позволит немедленно вылечиться, ходить чуть ли не босыми ногами по лужам под проливным дождем и не болеть. Некоторые рекламщики и авторы идут и еще дальше, они записывают в ряды витаминов вещества, которые к ним даже близкого отношения не имеют: например, омега-3 кислоты, кальций, цинк, железо или магний.

Но вот только научно подтвержденных фактов подобным броским и ярким заявлениям нет. Даже для общеизвестного «укрепителя иммунитета» – витамина С – учеными пока однозначно не доказано, что он точно помогает в профилактике и лечении простуды, а также укреплении иммунитета. Да, аскорбиновая кислота входит в состав лимфоцитов, которые первыми атакуют вирусы, но, помимо нее, в состав упомянутых лимфоцитов входит более 200 соединений, тогда с равной степенью уверенности можно приписывать роль иммуномодуляторов и им. Пока есть данные о том, что у части пациентов прием витамина С может помочь в уменьшении длительности простуды, но ни на возможность заражения ею, ни на тяжесть состояния заболевшего он не влияет.

Стоит ли пить витамины «для иммунитета»?

Важно понимать, что без витаминов организму нельзя, но нужны они не для иммунитета, а для полноценного обмена веществ, протекания всех биохимических процессов в организме. Витамины, если следовать их энциклопедическому определению, это биологически активные соединения, не обладающие пищевой ценностью, но при этом жизненно необходимые для полноценного течения всех процессов. Другими словами, они являются катализаторами (ускорителями) реакций. Соответственно, если весь организм работает слаженно и ему хватает всех питательных элементов и витаминов, тогда будет хорошо и полноценно функционировать и его иммунитет.

Но иммунная система – это сложная и многоуровневая система, работу которой еще до сих пор на тонких молекулярных уровнях исследуют ученые. Она работает непрерывно с рождения и до смерти человека, защищая его тело от внедрения различных агентов извне. К ним относят вирусы, микробы, грибки и паразитов. Не только от питания и насыщения пищи витаминами и минералами будет зависеть работа иммунитета. На него активно как в положительную, так и в отрицательную сторону влияют различные внешние факторы и внутренние процессы: инфекции, болезни, отравления и много что еще.

Иммунитет сильно страдает от стрессов, постоянного недосыпа, неправильного режима дня, изнеженности организма (постоянно теплые помещения, гиподинамия из-за лежания на диване). Люди сознательно подавляют иммунитет приемом алкоголя, курением и проживанием в неблагоприятных по экологии зонах (хотя в последнем они, конечно, не виноваты).

Снижают иммунитет нездоровые зубы (кариозные полости и воспаленные десны), а также очаги хронической инфекции (тонзиллиты, гаймориты и прочие воспалительные патологии). Они постоянно «раздражают» иммунную систему, заставляя ее буквально разрываться на части, пытаясь одновременно подавить проблемы и тут и там. Теперь ответьте, помогут ли витаминки такой издерганной и взвинченной иммунной системе? Они будут ей как мертвому припарка. Начинать нужно с решения глобальных проблем со здоровьем, а не с приема витаминок!

Стимуляция иммунитета: это опасно!

Кстати, стоит заметить, что если о выраженном подавлении иммунитета ученые знают больше (они имеют представление о вреде иммунодефицита – резко сниженной функции иммунитета), то вот о чрезмерной его активизации пока данных меньше. Но одно известно точно: аллергия – это одна из проблем ПЕРЕстимуляции иммунитета. По своему определению аллергия – это извращенная и чрезмерная реакция иммунной системы на окружающие и безопасные для обычного человека вещества. Уже одного этого факта достаточно, чтобы задуматься о том, а не опасно ли принимать для укрепления и стимуляции иммунитета хоть какие вещества, будь то витамины или препараты, рекламируемые по телеку?

Есть и еще одна опасность со стороны иммунитета – это аутоиммунные болезни. При них по какой-то, пока точно не определенной причине организм начинает воспринимать как чужеродные собственные ткани, атакуя их и разрушая. Если это кожа, возникают рубцы и раны, если клапаны сердца – пороки, если почки – их сморщивание и отказ работы. И все это, вполне вероятно, последствия того же чрезмерного подстегивания иммунитета. Формируется, по сути, эффект загнанной лошади: сколько ее ни стегай, а долго она не проскачет!

Как же не болеть?

Совсем не болеть никогда в жизни нереально. И более того, для укрепления иммунитета периодически нужно болеть. За счет болезней иммунная система тренируется, это своего рода «учения по тревоге», в ходе которых отрабатываются «навыки ведения боя» против различных вирусов и микробов. Но важно болеть правильно – без длительного «закисания» в болезни и развития осложнений. Тогда можно сказать, что иммунная система хорошо работает и быстро и активно справляется с возбудителями.

И температуру, кстати, тоже сбивать не нужно, если она относительно хорошо переносится. До 38,5–39 градусов показано лежание в кровати, обильное питье, а остальное сделает иммунитет. В условиях такой «жары» иммунные клетки шевелятся гораздо активнее.

Важно поддерживать организм полноценным питанием и обильным питьем, витамины и необходимые микроэлементы поступят с ними. Дополнительная нагрузка «синтетикой», даже если это поливитамины, может в таких условиях стать обузой для печени. Ведь в составе таблеток есть еще консерванты, красители, ароматизаторы и прочие не самые нужные телу вещества.

Источник: SUN mag

фото: pixabay