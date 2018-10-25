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Крепкий здоровый сон и полноценный ночной отдых — основа здоровья. То, как мы спим, влияет абсолютно на все процессы в нашем организме, именно от хорошего сна зависит работа сердечно-сосудистой системы, эндокринной и даже пищеварительной; хроническая нехватка сна чревата депрессиями, нарушениями обмена веществ и даже раковыми заболеваниями. Но что делать, если сон разладился и никак не получается нормально отдохнуть? Попробуйте эти простые советы от врачей-сомнологов.

Спите нагишом

Откажитесь от любой ночной одежде — это позволит вашей коже дышать, а также позволит удерживать более низкую температуру тела, что обычно помогает заснуть и делает сон более крепким. Также попробуйте спать в прохладной комнате: лучше всего, чтобы температура воздуха в вашей спальне не превышала 18 градусов по Цельсию.

Не пейте алкоголь перед сном

Алкоголь не помогает заснуть и не делает ваш сон крепче: исследования подтверждают, что даже незначительные дозы алкоголя существенно ухудшают сон, делая его более поверхностной и сокращая фазу глубокого сна, когда мозг получает наиболее полный отдых. Никакого алкоголя перед сном!

Ложитесь спать вовремя

Вовремя — это значит не слишком поздно и не слишком рано. Да-да, в некоторых случаях причиной бессонницы может стать слишком ранее время отхода ко сну: если вы просыпаетесь каждую ночь, попробуйте ложиться на час позже — это может помочь. Но помните, что в идеале стоит отходить ко сну до полуночи — только в этом случае сон будет по‑настоящему здоровым.

Ведите дневник

Иногда нам не дают уснуть навязчивые мысли и тревоги. Справиться с ними можно довольно простым способом: заведите дневник и записывайте, что именно вас тревожит, а также то, как вы планируете справиться с проблемами. Именно записывайте — это простое действие обладает удивительным успокаивающим эффектом.

Сократите кофеин

Лучше всего вообще не употреблять никаких напитков, содержащих кофеин во второй половине дня. Дело в том, что кофеин не позволяет нам перейти к стадии глубокого сна — а только глубокий сон позволяет нашему мозгу отдохнуть по‑настоящему.

Спите правильно

Худшая поза для сна, которую только можно придумать — это на животе. А вот самая полезная поза, в которой все наше тело получает максимальный отдых — это на спине. Если вы никак не можете приучить себя спать на спине, попробуйте простой лайфхак: положите по бокам с обеих сторон по длинной подушке, они не позволят вам во сне перевернуться на бок или на живот, и со временем вы привыкнете спать правильно.

Источник: Домашний Очаг

фото: pixabay