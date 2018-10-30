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Усталость — один из наиболее частых симптомов осени. К счастью, с сезонными недомоганиями можно бороться — и вот несколько простых способов вернуть себе жизненную энергию и хорошее самочувствие.

Проверьте свое здоровье

Постоянное чувство усталости может быть признаком многих заболеваний, включая диабет, болезни сердца, артрит, анемию и нарушения работы щитовидной железы. Потеря работоспособности может быть также следствием самостоятельного приема лекарственных препаратов и витаминных комплексов — такие действия часто не улучшают, а лишь ухудшают самочувствие.

Начните двигаться

Занятия спортом — это последнее, о чем может думать уставший человек. Но многие исследования подтверждают тот факт, что физическая активность улучшает тонус и настроение человека.

Посильные тренировки стимулируют кровообращение — а, значит, ускоряют доставку кислорода к жизненноважным органам, включая сердце и мозг.

Займитесь йогой

При упадке сил полезны любые физические упражнения, но именно йога по утверждению британских ученых вносит наибольший вклад в поддержание жизненного тонуса.

На эту тему даже было проведено исследование. Группа волонтеров, состоящая из 135 мужчин и женщин в возрасте от 65 до 85 лет в течение шести месяцев занимались йогой. Нагрузка была небольшой — всего один час в неделю. По окончанию курса участники эксперимента отметили значительные изменения самочувствия: у них улучшился сон и настроение, появилась энергия и стабилизировалось давление.

Пейте больше воды

Обезвоживание — одна из причин физического и эмоционального истощения. При нарушении водного баланса, прежде всего, страдает мозг — появляются беспричинные скачки настроения, нарушения концентрации внимания, ухудшение памяти.

Чтобы узнать, достаточно ли воды вы пьете, обратите внимание на цвет вашей мочи. В норме она должны быть бледно-желтой или соломенной. При обезвоживании урина становится концентрированной и более темной.

Ложитесь раньше спать

С приходом осени и сокращением светового дня режим сна нужно менять. Начните сдвигать время отхода ко сну на 10−15 минут. Вскоре ваш организм адаптируется к новому расписанию — и вы сможете засыпать раньше, чем привыкли.

Ешьте рыбу

Согласно исследованию, которое провели итальянские ученые, регулярный прием рыбьего жира помогает справиться с сезонными недомоганиями. Жирные кислоты Омега-3 служат энергетическим запасом организма. Чтобы получить максимальный объем этих полезных веществ, включите в рацион морскую рыбу и моллюски, приготовленные на пару или запеченные в духовом шкафу — при таком способе обработки есть шанс сохранить Омега-3 в неизмененном виде.

Прислушайтесь к вашим биологическим часам

Если вы — «жаворонок», то наибольшая работоспособность у вас отмечается в утренние часы. У «сов» все наоборот — энергия у людей этого типа появляется где-то после полудня. Эти категории были созданы не просто так.

Циркадные или околосуточные ритмы у всех нас работают по‑разному. И самое худшее, что мы можем сделать — попытаться их сломать.

Постарайтесь распределить активность согласно вашим внутренним часам. «Жаворонкам» лучше делать всю важную работу с утра — вечером концентрировать внимание им гораздо сложнее. «Совам» не следует откладывать дела на завтра. Выполните все самое важное с вечера и не оставляйте ничего на утро — это время дня для вас самое непродуктивное.

Сбросьте лишний вес

Если вы давно мечтали похудеть, сейчас для этого самый подходящий момент. Даже небольшое снижение лишнего веса способно улучшить самочувствие и зарядить вас энергией. Заедание тоски и грусти — напротив, самое худшее из того, что вы можете сделать на фоне общего снижения тонуса.

Поменяйте режим питания

Еда — основной источник энергии. Если вы постоянно ощущаете усталость, постарайтесь питаться как можно чаще (до 5−6 раз в день), но маленькими порциями, по 250−300 граммов. Наша цель — не набрать лишние килограммы, а стабилизировать уровень сахара в крови. В этом вам помогут продукты, содержащие сложные углеводы: хлеб и паста из цельнозерновой муки, зерновые культуры и злаки, бобовые и некоторые овощи.

Источник: Домашний Очаг

фото: pixabay