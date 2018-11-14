﻿ Как уберечься от профессионального выгорания, Mixnews.lv

Woman |

Постоянный стресс от переработок, развитие циничного отношения к своему делу – вещи, от которых сложно уберечься. Виноваты в этом и условия труда, и крах собственных ожиданий, и многие другие причины. Какие меры надо принять, чтобы не попасть в заложники собственной работы - рассказывают врачи-психотерапевты.

Если вы встаете в понедельник в отчаянии по поводу наступающей рабочей недели, если вы регулярно размещаете в соцсетях картинки «среда — это маленькая пятница», чувствуете потерю интереса к работе, у вас растет количество конфликтов с коллегами, а по отношению к клиентам вы испытываете равнодушие и раздражение, если угнетенность и апатия по поводу работы не проходят даже после отпуска, а жизненные планы туманны, скорее всего, вы столкнулись с эмоциональным выгоранием.

Вы не одиноки, в зависимости от профессии, страны, условий труда и возраста, его могут испытывать от 10 до 80% работников тех или иных профессий. Зачастую люди уверены в том, что цинизм и труд из-под палки нормальны, а работа — лишь тягостная и неизбежная повинность ради пропитания. Однако и полное безделье разрушительно действует на карьеру и опустошает жизнь.

ВСЕ ГОРЯТ

Термин «выгорание» используется в психологической литературе с 1974 года. Так обозначается симптомокомплекс из психического истощения (потери энергии), цинизма (потери энтузиазма) и неэффективности (потери уверенности в себе). Разумеется, само состояние выгорания отмечено и описано гораздо раньше.

Например, Андрей Ефимыч Рагин из чеховской «Палаты номер 6» — прекрасный пример выгоревшего врача. «…Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка».

Стоит отметить, что первоначально данный диагноз выставлялся именно медицинским работникам и учителям, то есть там, где профессиональная задача — помогать людям и где циничное отношение к делу перечеркивает внутренний смысл профессии. Однако позже оказалось, что выгорание может настигнуть любого: от клерка до предпринимателя.

Как показывают исследования, люди выгорают от того, насколько рационально организована их работа: труд в условиях чрезмерной нагрузки и нехватки персонала может заставить выгореть даже эмоционально устойчивого человека. Кроме того, считается, что выгорание — плата не за сочувствие людям, а за свои нереализованные ожидания.

Психологи выделяют шесть основных причин такого расстройства:

отсутствие контроля над своими задачами; вознаграждение, не соответствующее ожиданиям; отсутствие команды; несправедливость в коллективе; конфликт между задачами и внутренними ценностями; чрезмерная рабочая нагрузка

РАБОТА-ТЕРРОРИСТ

К чему может привести работа в условиях нарастающего разочарования? В некоторых случаях это приводит к противоестественной привязанности к своему текущему положению. Если человек работает в условиях постоянной угрозы увольнения и связан кредитами и другими обязательствами, то в конце концов отказывается думать о «побеге». Так называемый **корпоративный стокгольмский синдром.

Конечно, в роли «заложника» выступают те профессии, в которых ожидания в наибольшей мере не соответствуют реальности. Это может быть врач, выдержавший огромный конкурс на поступление, восемь лет посвятивший учебе и получающий меньше, чем охранник в собственной больнице, или социальный работник во Франции, не имеющий перспективы другого трудоустройства.

Однако не стоит демонизировать работодателя, буквально отводя ему роль террориста. В конце концов, его мотивы отнюдь не причинение страданий работнику. Более того, потери от выгорания могут быть настолько велики, что сам менеджмент и даже владелец бизнеса тоже становятся заложниками ситуации.

Например, для британских мужчин младше 50 лет самоубийство оказывается основной причиной смерти, а стресс, депрессия и тревога — главной причиной отсутствия на рабочем месте. Эти потери сложно недооценить.

ДУМАЙТЕ О ЛЮДЯХ

Какие шаги может предпринять работник, чтобы избежать этих факторов? По большому счету, в его руках остается лишь одно кардинальное средство — сменить нанимателя.

Но кое-что зависит и от общества. На рынок выходят молодые специалисты, не знающие и не любящие свою профессию, не понимающие, как в этой профессии происходит карьерный рост, не знающие об условиях труда, средних зарплатах и максимальных ожиданиях. В идеале, каждый подросток должен пройти систему профориентирования и провести по несколько дней в трудовых коллективах по выбранным направлениям развития.

И тем не менее, выгорание происходит в условиях, созданных внутри трудового коллектива, поэтому проблема едва ли может решиться индивидуальной настройкой конкретного работника. Здесь необходима работа команды психологов и кадровых специалистов, зачастую кардинальный пересмотр кадровой политики компании.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОМУ

И все же, что следует делать, если выгорание держит за горло лично вас? Тут не помешают несколько рекомендаций:

Вернуть контроль над своей работой. Составить и утвердить план и критерии его выполнения с руководством. Написать список текущих дел и достигнутых результатов. Пересмотреть уровень своего вознаграждения. Если вы достигли потолка, подумайте, куда развиваться дальше, возможно, небольшого курса переподготовки хватит, чтобы заявить о себе на рынке труда как о более нужном и дорогом специалисте. Сделайте предложения коллегам по совместным проектам, интересуйтесь их работой. Не пытайтесь заводить друзей или интриговать в коллективе. Ровная рабочая атмосфера, пропитанная легким дружелюбием и взаимным интересом, идеальна для труда. Для того чтобы добиться справедливости на рабочем месте, не стесняйтесь прямо обсуждать свои вопросы с коллегами и начальством. Попросите, чтобы критерии успеха, награждения, повышения зарплаты были конкретными: «Что я должен сделать для того, чтобы тоже получить премию». При конфликте ценностей стоит самостоятельно оценить, насколько для вас это серьезно, и, если этические принципы компании действительно аморальны, искать другую работу. Для борьбы с перегрузкой планируйте свою работу, обсуждайте с начальством попытки вас перегрузить, договаривайтесь о реальных сроках. И главное, оставляйте достаточно времени для хобби и отдыха.

источник: snob.ru