﻿ Гороскоп на 16 января 2019 года для всех знаков Зодиака, Mixnews.lv

Гороскоп на 16 января 2019 года Овен

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Вам крайне важно следить за своим вспыльчивым поведением. Если Вы будете продолжать искать конфликт везде, где только можно, Вы только навредите себе. Проведите этот день в одиночестве, если это возможно. Попробуйте успокоить себя медитацией или любимым делом.

Гороскоп на 16 января 2019 года Телец

День пройдет спокойно и без трудностей. Единственное ограничение сегодня - финансы. Не спешите покупать дорогие товары, особенно если нашли его в интернете. Сначала как следует исследуйте его, изучите все плюсы и минусы, прочтите отзывы. Также можете посоветоваться с кем-то из друзей, которые уже имели дело с этим предметом. Тогда Вы точно сможете сделать правильный выбор.

Гороскоп на 16 января 2019 года Близнецы

Сегодня Вам придется долго выяснять правду. Вы зададите один очень важный вопрос близкому человеку, но то, что Вы услышите в ответ, покажется Вам совершенно неискренним. Не получив нужной информации, Вы начнете словно детектив копаться в фактах и искать правду. Вы потратите много сил и времени на поиски, но в итоге ситуация будет полностью решена.

Гороскоп на 16 января 2019 года Рак

Сегодня Вы будете долго винить себя за то, что потеряли благосклонность человека, который очень дорог Вам. Вы будете беспокоиться, что он уже никогда не проявит к Вам романтических чувств. К счастью, вечером этот человек свяжется с Вами и извинится за долгое отсутствие из-за срочных дел. Вы договоритесь о встрече, и Вы поймете, что Ваши страхи не оправдались.

Гороскоп на 16 января 2019 года Лев

Главным событием дня станет небольшое приобретение. Вы случайно наткнетесь на какую-то мелочь, зайдя в магазин после работы. Вы сразу решите, что нужно купить эту вещь, и Ваш друг поддержит эту идею. Когда родные и друзья узнают о том, что Вы приобрели этот предмет, нет сомнений - у них появится чувство зависти к Вам.

Гороскоп на 16 января 2019 года Дева

Сегодня Вы откажетесь от помощи человека, который много раз доказывал Вам свою компетентность. Он не раз выручал Вас, но сегодня его профессиональных навыков не хватило для решения Вашей проблемы, и Вы разочарованы. Вечером Вы также узнаете, что Ваша вторая половинка потратила все сбережения на себя, и это также сильно Вас разозлит. Но Вы решите наказать Вашего любимого молчанием, посчитав этот метод наиболее мучительным и хитрым.

Гороскоп на 16 января 2019 года Весы

Сегодня во время прогулки по магазинам Вы совершенно потеряетесь в расчетах и потратите значительно больше, чем рассчитывали. С этого момента Вам придется вести себя намного скромнее и экономнее. Возможно, Вам даже придется связаться с кем-то из родственников и занять денег на какое-то время, чтобы дожить до следующей зарплаты.

Гороскоп на 16 января 2019 года Скорпион

Этот день пройдет в максимальном комфорте. Самым приятным моментом станет интерес, проявленный к Вам Вашим начальником. Он даже захочет поговорить с Вами, узнать получше и, кто знает, может, захочет повысить Вас! Поэтому не скупитесь на комплименты, но и себя зарекомендуйте как следует.

Гороскоп на 16 января 2019 года Стрелец

Сегодня на своем примере Вы докажете всем, что не обязательно иметь кошелек с необъятным количеством денег, чтобы быть счастливым человеком. А позже вечером, когда Вы со своим любимым человеком навестите вашего общего друга, вашу пару назовут самой очаровательной и идеальной, что, конечно, будет очень льстить Вам и Вашей второй половинке.

Гороскоп на 16 января 2019 года Козерог

У Вас сегодня начнется новая жизнь на рабочем месте. Вы согласитесь возглавить очень сложный проект, за который Вас пообещали повысить в должности. У Вас не будет ни малейшего сомнения в том, что Вы сможете выполнить этот проект, но Ваши новые подчиненные вызовут определенные сомнения. Среди них будет только один профессионал своего дела, да и то только недавно вступивший в свою должность. Позже Ваши сотрудники станут Вам хорошими друзьями, но ими будет очень сложно управлять.

Гороскоп на 16 января 2019 года Водолей

Звонок Вашего близкого друга сегодня сильно Вас разозлит. Он снова попадет в какую-то переделку и будет звонить Вам, чтобы занять крупную сумму. Вы не должны занимать ему деньги, ведь прекрасно знаете, что он не отдаст. Лучше проигнорировать этот звонок, иначе Вы не сдержитесь, и Вам придется помочь другу. Но не забывайте, что Вы откладывали деньги на что-то очень важное и рискуете потерять их в один миг.

Гороскоп на 16 января 2019 года Рыбы

Сегодня Вам не стоит общаться с незнакомыми людьми. Вы рискуете пересечься с человеком, который высосет из Вас все соки, и Вы буквально почувствуете себя, словно выжатый лимон. Как избежать таких людей? Простейшие тесты помогут Вам. Избегайте всех, кто пытается вызвать жалость или спровоцировать Вас на конфликт, а также людей, которые изначально слишком навязчивы или излишне любезны.