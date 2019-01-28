﻿ Что такое биохакинг: дань моде или реальный способ изменить жизнь?, Mixnews.lv

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Биохакингом называют систему контроля за здоровьем, которая основывается на определении ваших жизненных показателей. Разбираемся, что на самом деле это означает, сколько это стоит и почему биохакинг так популярен в Кремниевой долине.

Биохакинг - медицинская и оздоровительная практика, направленная на продление жизни и улучшение ее качества, которая включает настройку всех жизненно важных функций и процессов организма — питания, сна, физических нагрузок.

Формально это — антивозрастная медицина (антиэйдж), но термин «биохакинг» пришелся по душе гениям из Кремниевой долины.

Как бы он ни назывался, биохакинг отталкивается от определенного запроса — например, человек хочет увеличить свою работоспособность, продолжительность жизни, выносливость, сексуальную привлекательность и пр. Скажем, спортсмен, который готовится к Iron Man и использует все возможные инструменты для достижения своей цели, тоже биохакер.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

В основе биохакинга — диагностика. Лабораторные, функциональные, когнитивные и прочие. И это не рутинное обследование, которое можно пройти в поликлинике. Анализы включают определение количества антиоксидантов, тяжелых металлов, микроэлементов и так далее. Кроме того, предполагается регулярное повторение диагностики для корректировки лечения. Например, тест на антиоксиданты должен показать стартовую точку, а через какое-то время врач с пациентом могут определить, достигнут ли целевой показатель.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Консультация, диагностика, повторная консультация по итогам диагностики, составление индивидуальной программы.

На этом этапе человек проходит полное обследование и получает назначения. Врач определяет контрольные точки — показатели, которых нужно достичь к такому-то времени. Например, мы хотим, чтобы пациент спал не менее семи часов, уровень витамина D был такой-то, снизился уровень свинца и так далее.

Повторная диагностика, консультация и коррекция лечения.

При повторных консультациях определяется, насколько эффективным были назначения, удалось ли достигнуть желаемого. Если нет, терапия корректируется.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1.ПИТАНИЕ

Коррекция питания, подбор диеты, исключение из рациона вредных продуктов и продуктов, вызывающих аллергию и/или пищевую непереносимость.



2.ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Подбор упражнений и составление расписания занятий, усиление эффекта от физической активности.



3.ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС

Проверка и корректировка в зависимости от пола и возраста.



4.ДЕТОКСИКАЦИЯ

Очищение организма от токсинов и коррекция влияния окружающей среды.



5.ГЕНЕТИКА

Выявление генетических рисков, наследственной склонности к заболеваниям.



6.СОН

Нормализация сна.



7.КОСМЕТОЛОГИЯ

Сохранение здоровья и красоты кожи. Ее состояние оказывает огромное влияние на эмоциональное состояние человека.



8.МОЗГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Регуляция и активизация мышления, внимания, творческих способностей.



9.СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ

Биохакинг подразумевает не только назначение БАДов и лекарственных препаратов, но и составление индивидуальных программ улучшения сна, подбор диеты и спортивных занятий. При этом могут использоваться всевозможные мобильные приложения, дневники, специальное оборудование и так далее.



БИХАКИНГ - ЭТО ЛЕЧЕНИЕ?

В принципе это не лечение, так как пациента к врачу приводит не патология, а стремление стать лучше. Это превентивная медицина, которая призвана улучшить все жизненные показатели и сделать человека здоровее. Все назначения опираются на многолетние исследования и традиции доказательной медицины.

ЕСТЬ ЛИ У БИОХАКИНГА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ?

Каких-то очевидных негативных сторон у этого подхода нет. Но критики сходятся в одном: биохакингом занимаются здоровые люди, которые пытаются вылечить несуществующие болезни, что может показаться странным — зачем лечить здорового человека? И все-таки биохакинг помогает предотвратить болезни путем установления здорового образа жизни и контроля за своими показателями.

При этом пациенты принимают различные препараты, причем длительное время и в большом количестве. Насколько адекватным можно считать длительный прием медикаментов, неизвестно.

По сути, главная опасность биохакинга кроется в самоназначении лекарств и самолечении. Истории, которые гуляют по интернету, показывают процесс как практически самостоятельный, но участие врачей все-таки важно, так как врач всегда может подсказать человеку, на что еще можно обратить внимание, чтобы улучшить результат, или где нужно остановиться.

Что должно насторожить в поведении врача? Специалист, занимающийся превентивной медициной, должен досконально собирать анамнез и обследовать обратившегося к нему пациента: наследственность, сон, еда, сексуальная активность, эмоциональное состояние — его должно интересовать все. Если врач предлагает дорогое лечение, едва измерив пульс, здесь что-то не так. Должно быть четкое понимание отправной и контрольных точек, то есть тех показателей, к которым пациент хочет прийти.

Наконец, биохакинг — это не разовая процедура, а образ жизни. Программы придется придерживаться всю жизнь, иначе не будет эффекта. Возможно, вы вскоре выйдете на заданные показатели, но диету и физические упражнения бросать будет нельзя, так как именно такой образ жизни позволяет им быть на этом уровне. Также вредно резко бросать некоторые препараты.

ДОРОГО ЛИ ЭТО?

Да, чего душой кривить. Консультации, обследования и препараты обойдутся не в одну сотню евро. И самое сложное другое — найти врача, который поддерживает превентивный подход и с энтузиазмом отнесется к человеку, который ничем не болен, а просто хочет стать лучше.

Многие медики, к великому сожалению, банально не знают, что существуют такие исследования и техника. Можно услышать: «Зачем вам эти анализы — вы и так здоровы! Только деньги тратить». Но можно считать, что это — инвестиции в будущее.

по материалам: glamour.ru

фото: ShapeMagazine