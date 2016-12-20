Известные латвийские спортсменки снялись для эротического календаря (4)
Мужской журнал "Klubs" выпустил календарь на 2017 под названием "Королевы латвийского спорта". В нем известные спортсменки нашей страны предстали в неожиданных и эротичных образах, сообщает издание Privātā Dzīve.
Фотографировала гордость латвийского спорта Айга Редмане, стиль для девушек продумывала Агия Висмане.
Моделями календаря стали титулованная легкоатлетка Инета Радевича, баскетболистка Гунта Башко-Мелбарде, хоккеистка Зане Апсе, баскетболистки Кристине Силарая и Айя Путниня, копьеметательница Санта Спридзане и другие спортсменки.
Баскетболистка Гунта Башко-Мелбарде.
Легкоатлетка Инета Радевича.
Бегунья Гунта Латышева-Чударе.
Баскетболистка Айя Путниня.
Анастасия Григорьева, отстаивающая честь Латвии на соревнованиях по вольной борьбе.
Календарь будет разыгран среди подписчиков журнала, а также поступит в продажу.
По материалам Privātā Dzīve
Фото: Facebook, Instagram
С головой Хана у Вас.
Скоро Римшевича на пару с Муйжниексом в таком стиле будут-)-)-)
Элита