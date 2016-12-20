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Мужской журнал "Klubs" выпустил календарь на 2017 под названием "Королевы латвийского спорта". В нем известные спортсменки нашей страны предстали в неожиданных и эротичных образах, сообщает издание Privātā Dzīve.

Фотографировала гордость латвийского спорта Айга Редмане, стиль для девушек продумывала Агия Висмане.

Моделями календаря стали титулованная легкоатлетка Инета Радевича, баскетболистка Гунта Башко-Мелбарде, хоккеистка Зане Апсе, баскетболистки Кристине Силарая и Айя Путниня, копьеметательница Санта Спридзане и другие спортсменки.

Фото опубликовано KLUBS (@magazine_klubs) Ноя 28 2016 в 1:34 PST

Баскетболистка Гунта Башко-Мелбарде.

Фото опубликовано Aiga Rēdmane, photographer (@aigaredmane) Дек 3 2016 в 11:09 PST

Легкоатлетка Инета Радевича.

Фото опубликовано Aiga Rēdmane, photographer (@aigaredmane) Дек 5 2016 в 12:01 PST

Бегунья Гунта Латышева-Чударе.

Баскетболистка Айя Путниня.

Анастасия Григорьева, отстаивающая честь Латвии на соревнованиях по вольной борьбе.

Календарь будет разыгран среди подписчиков журнала, а также поступит в продажу.

По материалам Privātā Dzīve

Фото: Facebook, Instagram