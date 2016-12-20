Известные латвийские спортсменки снялись для эротического календаря (4)

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Woman | 20 декабря 2016 года, 15:45

Мужской журнал "Klubs" выпустил календарь на 2017 под названием "Королевы латвийского спорта". В нем известные спортсменки нашей страны предстали в неожиданных и эротичных образах, сообщает издание Privātā Dzīve.

Фотографировала гордость латвийского спорта Айга Редмане, стиль для девушек продумывала Агия Висмане.

Моделями календаря стали титулованная легкоатлетка Инета Радевича, баскетболистка Гунта Башко-Мелбарде, хоккеистка Зане Апсе, баскетболистки Кристине Силарая и Айя Путниня, копьеметательница Санта Спридзане и другие спортсменки.

Баскетболистка Гунта Башко-Мелбарде.

Легкоатлетка Инета Радевича.

Бегунья Гунта Латышева-Чударе.

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Баскетболистка Айя Путниня.

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Анастасия Григорьева, отстаивающая честь Латвии на соревнованиях по вольной борьбе.

Календарь будет разыгран среди подписчиков журнала, а также поступит в продажу.

По материалам Privātā Dzīve

Фото: Facebook, Instagram

Комментарии 4
Дмитрий1 день назад
Что-то мне совсем как-то никак..
2
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РадоМир1 день назад
Девочки-припевочки-)-)
С головой Хана у Вас.
Скоро Римшевича на пару с Муйжниексом в таком стиле будут-)-)-)
Элита
1
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Том1 день назад
А Ринька не снялся?
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