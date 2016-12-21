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Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова впервые откровенно рассказала о разрыве с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Девушка призналась, что сама во всем виновата.

"Я могла представить все, что угодно, но только не то, что со мной произошло. Я стараюсь жить заново, но для того, чтобы произошла перезагрузка, нужно полностью осознать, пережить и изжить эту ситуацию. В то же время колоссальная переоценка ценностей уже случилась. Появились новые цели. Наверное, я сама во всем виновата: выставляла свою личную жизнь напоказ", – покаялась ведущая телепроекта "Дом-2".

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 18 2016 в 12:29 PST

После того, как ее семейные проблемы стали достоянием общественности, у Бузовой появилось одно желание – спрятаться. Именно тогда популярная ведущая поняла, что о своем личном счастье стоило молчать с самого начала. "Все, что со мной произошло, – это опыт. И я буду дурой, если не извлеку урок и повторю те же ошибки в будущем", – отметила Бузова. Ольга сообщила, что теперь стала "менее открытым человеком".

О причине разрыва с Дмитрием Тарасовым Ольга говорит очень расплывчато. "Настоящая любовь и заключается в том, что ты готов принимать человека со всеми его проблемами: его болью, ошибками, неудачами. И когда люди, за которых ты готов был идти на амбразуру, любил, был предан, уходят не сказав ни слова… Это нож в спину", – заключила телеведущая.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 11 2016 в 1:22 PST

Однако Бузова не намерена концентрироваться на проблемах. Она с оптимизмом смотрит в будущее, ставя перед собой новые цели. "Я останусь верна себе и своим принципам, а поступки остальных на их же совести. И я ни в коем случае не хочу превращаться в злого, черствого и закомплексованного человека. Хотя у меня и появилось много внутренних проблем, с которыми, надеюсь, мне удастся справиться самостоятельно", – цитирует Бузову журнал "Дом-2".