Составлен список самых стильных мужчин 2016 года (+ОПРОС)
Стали известны самые стильные мужчины 2016 года по версии журнала The Hollywood Reporter.
В список попал швейцарский теннисист Роджер Федерер, который показал "своего внутреннего агента 007" на шоу Chanel в октябре.
Роджер Федерер.
Издание также отметило музыканта Фаррелла Уильямса, способного добавить собственный стиль даже в самый простой образ, и актера Тома Харди, обращающего особое внимание на детали.
Фаррелл Уильямс.
Том Харди.
Одним из самых стильных мужчин года оказался и актер Том Хиддлстон, который, как отмечает журнал, не всегда одевается для красной дорожки смело, зато его костюмы "совершенны".
Том Хиддлстон.
Кроме того, в список включены музыкант Джаред Лето, актеры Райан Гослинг, Идрис Эльба, Райан Рейнольдс, Крис Пайн и другие звезды.
Джаред Лето.
Идрис Эльба.
Райан Гослинг.
Крис Пайн.
Райан Рейнольдс.