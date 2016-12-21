Составлен список самых стильных мужчин 2016 года (+ОПРОС)

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Woman | 21 декабря 2016 года, 16:40

Стали известны самые стильные мужчины 2016 года по версии журнала The Hollywood Reporter.

В список попал швейцарский теннисист Роджер Федерер, который показал "своего внутреннего агента 007" на шоу Chanel в октябре.

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Роджер Федерер.

Издание также отметило музыканта Фаррелла Уильямса, способного добавить собственный стиль даже в самый простой образ, и актера Тома Харди, обращающего особое внимание на детали.

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Фаррелл Уильямс.

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Том Харди.

Одним из самых стильных мужчин года оказался и актер Том Хиддлстон, который, как отмечает журнал, не всегда одевается для красной дорожки смело, зато его костюмы "совершенны".

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Том Хиддлстон.

Кроме того, в список включены музыкант Джаред Лето, актеры Райан Гослинг, Идрис Эльба, Райан Рейнольдс, Крис Пайн и другие звезды.

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Джаред Лето.

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Идрис Эльба.

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Райан Гослинг.

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Крис Пайн.

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Райан Рейнольдс.

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