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Еще месяц назад все были уверены, что бывшие супруги, исполнители Дженнифер Лопес и Марк Энтони, снова будут вместе: они так страстно целовались на сцене на церемонии Latin Grammy Awards, что жена певца подала на развод. Однако все оказалось еще интереснее.

По сообщениям западных СМИ у Джей Ло роман с рэпером Дрейком. Слухи об отношениях 47-летней певицы и 30-летнего экс-бойфренда Рианны появились около двух недель назад, когда рэпер посетил концерт Лопес в Лос-Анджелесе. После выступления они вдвоем отправились на закрытую вечеринку в клуб, где протанцевали всю ночь.

Теперь же издание E! News сообщает, что Дрейк устроил романтический ужин для Дженнифер, доказательством которого стало и совместное селфи, опубликованное певицей. Впрочем, слухи об отношениях могут оказаться неправдой: известно, что музыканты работают вместе над одним проектом, поэтому часто видятся.

Фото опубликовано Jennifer Lopez (@jlo) Дек 11 2016 в 2:30 PST

Напомним, что Дженнифер Лопес после пятилетнего романа в августе этого года завершила отношения с молодым танцором Каспером Смартом. В свою очередь, Рианна и Дрейк летом этого года подтвердили свой роман, но уже осенью сообщили о расставании.

Рианна и Дрейк.

Источник: graziamagazine.ru