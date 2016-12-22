Woman |

15-летний Мэддокс Джоли-Питт устал от бесконечных разбирательств своих родителей по поводу опеки и хочет положить конец спорам. Таблоиды утверждают, что у мальчика есть компрометирующее видео.

Известно, что старший приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта мечтает стать режиссером. Зарубежные СМИ утверждают, что на протяжении нескольких лет он тренировал свои навыки, тайно снимая на видео сцены ссор родителей. При этом, как правило, агрессором в этих роликах выступал Брэд.

Напомним, предполагаемым поводом для разрыва знаменитых супругов стал конфликт между Брэдом Питтом и Мэддоксом на борту самолета: говорят, актер грубо толкал мальчика, обзывал его и насмехался над ним.

"Мэддокс страшно обиделся на отца и встал на сторону своей мамы в судебном процессе. Он давно предлагает ей предъявить снятые им видео в качестве доказательств своей правоты, и она готова пойти на эту крайнюю меру, если Брэд не отступится от разборок", — сообщил инсайдер в интервью порталу Hollywood Life.