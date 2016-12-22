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На днях известная российская певица Елена Ваенга выложила в Instagram сразу несколько снимков, на которых позирует вместе с Лаймой Вайкуле.

В комментариях фолловеры Ваенги в очередной раз поразились феноменально моложавому виду латвийской эстрадной певицы и отметили, что она практически не меняется с годами. На снимках 62-летняя Вайкуле выглядит практически ровесницей 39-летней Ваенги.

"Грандиозная женщина..... снимаю шляпу........ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. MixNews.lv)", — выразила Елена свое восхищение Лаймой в посте под одним из снимков.

Фото опубликовано ElenaVaenga (@vaengaofficial) Дек 21 2016 в 12:30 PST

В комментариях фолловеры предположили, что артистки приготовили для своих поклонников новогодний сюрприз и спели дуэтом. Кроме того, подписчики одарили Вайкуле и Ваенгу многочисленными комплиментами: "Вы обе великолепны!", "Обе красотки и талантливые очень!", "Гармонично! Красавицы!!!", "Грандиозные обе девушки!!!", "Стильные!", "Желаю Счастья Вам! Рада Бесконечно Вашему Дуэту !!!!!!".