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Звезда "Шерлока", исполнитель роли доктора Ватсона Мартин Фриман, принял решение расстаться с гражданской женой, актрисой Амандой Аббингтон, которая, кстати, сыграла в сериале Мэри Ватсон.

Мартин Фриман и Аманда Аббингтон прожили вместе 15 лет, воспитывали двоих детей — 10-летнего Джо и 8-летнюю Грейс, и сыграли свадьбу на съемочной площадке "Шерлока", но так и не узаконили свои отношения в жизни. На вопрос "почему" Фриман неизменно отвечал, что "брак — не обязательство для двух любящих людей". Похоже, узами Гименея он себя действительно связать не стремился: все-таки развод — дело дорогостоящее, даже для высокооплачиваемого британского актера.

Мартин признался, что на решение о расставании повлиял его профессиональный успех — вскружил голову, не иначе. Аманда же попросила прессу оставить ее и детей в покое и сосредоточиться на их с Мартином актерских успехах. Впрочем, оба намерены остаться добрыми друзьями — все же, позади не только личная привязанность, но и совместный творческий путь.

Интересно, что в сериале при этом у героев актеров все в порядке -- как показал спойлер следующего сезона "Шерлока", у Джона и Мэри Ватсон родилась дочь.

Источник: graziamagazine.ru

Фото: kinopoisk.ru