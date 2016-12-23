Woman |

Суд Лос-Анджелеса решает серьезный звездный конфликт. Борьба за опеку над детьми между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли начинает принимать уродливые формы.

На днях на заседании суда представители Питта заявили, что Джоли не соблюдает правила приватности детей. Поводом для заявления послужило обнародование актрисой материалов психотерапевтов и других врачей о состоянии ребят. По словам юристов актера, Анджелина игнорирует стандартную практику конфиденциальности личной информации.

Причем актриса опубликовала материалы дважды, что выглядит несколько необычным. "По-видимому Джоли либо не полностью контролирует свои действия, либо у нее имеются определенные мотивы", - отмечают адвокаты Питта.

Как отмечают светские обозреватели, впервые с момента разрыва Брэд открыто пошел в наступление на жену. Ранее актер уверял, что для него наиболее важным является благополучие детей.