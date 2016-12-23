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СМИ узнали, что российский певец Сергей Лазарев более двух лет скрывал от общественности своего сына. По данным издания L!FE, мальчик появился на свет в 2014 году. Сайт life.ru опубликовало снимки Лазарева, который выходит из московского храма вместе с матерью и маленьким ребенком. После этого певец усаживает мальчика в автомобиль.

Фото опубликовано LIFE.RU #Шоу (@life.show) Дек 22 2016 в 11:51 PST

Как удалось выяснить журналистам, ребёнок рядом с Лазаревым — его сын по имени Никита. Артист скрывал от всех появление на свет наследника — мальчик родился в 2014 году. Сейчас Никите Лазареву два с половиной года.

До сегодняшнего момента Сергей ни разу не выходил в свет с сыном и нигде его не показывал. По словам людей из окружения певца, это было сознательным решением певца — не предавать публичности семейное событие.

Сергей Лазарев на afterparty "Новой волны 2014" в Юрмале.

Издание связалось с Сергеем Лазаревым, чтобы тот прокомментировал появление информации о его сыне. Певец подтвердил, что более двух лет он действительно является счастливым отцом, но от остальных комментариев категорически отказался.

"Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке", — отрезал Лазарев.

Фото: MixNews.lv, Instagram