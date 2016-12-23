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Телеведущая Ольга Бузова упала в обморок во время своего выступления на новогоднем шоу "Дома-2", сообщает life.ru.

Новогодний чёс уже которую неделю идёт в режиме нон-стоп у российских звёзд: корпоративы, гастроли, съёмки огоньков. В разгар этой суеты самая желанная гостья на праздничных банкетах — ведущая телестройки Ольга Бузова — оказалась на больничной койке.

Несколько дней назад у 30-летней звезды диагностировали острый бронхит, прописав ей строгий постельный режим и капельницы. Однако Ольга, нуждающаяся после расставания с Дмитрием Тарасовым в новой квартире и машине, которую пока ещё законный муж у неё забрал, не стала отказываться от работы.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 22 2016 в 11:14 PST

Несоблюдение врачебных предписаний сегодня обернулось для Бузовой серьёзными проблемами: телеведущая потеряла сознание прямо на сцене отчётного концерта "Дома-2" на глазах шокированных коллег. Инцидент произошёл во время исполнения песни "Под звуки поцелуев". Без популярного трека, буквально за сутки ставшего хитом ITunes, в последнее время не обходится ни одна вечеринка.

К счастью, танцор, который находился рядом с ведущей, смог быстро сориентироваться и вовремя подхватить падающую Ольгу на руки. Несмотря на заметно ухудшающееся с каждым днём здоровье, Бузова отказалась от госпитализации и согласилась лишь на то, чтобы вызвать личного лечащего врача на съёмочную площадку, после чего продолжила выступление.