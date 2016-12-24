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Популярный певец Сергей Лазарев, два с половиной года скрывавший своего сына, прервал молчание. Исполнитель объяснил, почему прятал ребенка, и попросил уважать его личное пространство.

23 декабря репортеры сообщили, что Лазарев сумел проявить чудеса конспирации, два с половиной года скрывая сына. О наследнике певца известно немного, так как исполнитель "не хотел бы предавать огласке" свою личную жизнь.

Лайф публикует эксклюзивные фото сына Сергея Лазарева, которого он скрывал от всех 2,5 года Смотрите по ссылке в профиле #Шоу #Лазарев #эксклюзив #СергейЛазарев A photo posted by LIFE.RU #Шоу (@life.show) on Dec 22, 2016 at 11:51pm PST

Мальчика зовут Никита, он родился в 2014 году. Сергей успешно прятал от чужих глаз своего отпрыска, пока папарацци не сфотографировали их вместе на выходе из храма. О матери Никиты журналисты пока ничего не узнали.

Устав от бесконечных звонков и вопросов в интернете, Сергей расставил все точки над i в этом щекотливом вопросе.

"Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и, даже для взрослых и опытных людей, такое повышенное внимание – это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке, – написал в соцсетях Лазарев. – Именно поэтому, мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2.5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Однако, как известно, все тайное рано или поздно становится явным.

"Но сегодня, так случилось, что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни. И сейчас уже появилось огромное количество публикаций, домыслов, додумок и сплетен. Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына", – признался новоиспеченный отец.

Лазарев обратился к любителям перемывать чужие кости.

"Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание!" – завершил свое послание исполнитель, а поклонники массово кинулись его поздравлять с рождением сына.