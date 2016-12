Лайф публикует эксклюзивные фото сына Сергея Лазарева, которого он скрывал от всех 2,5 года Смотрите по ссылке в профиле #Шоу #Лазарев #эксклюзив #СергейЛазарев

A photo posted by LIFE.RU #Шоу (@life.show) on Dec 22, 2016 at 11:51pm PST