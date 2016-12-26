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Родители российской певицы Жанны Фриске установили памятник дочери. скульптура певицы на Николо-Архангельском кладбище появилась в минувшую субботу.

Несколько месяцев молодые скульптуры Левон Манукян и Иван Волков трудились над памятником Жанне Фриске. Сложнее всего, по словам сестры артистки Натальи Фриске, мастерам далась работа над лицом скульптуры.

Несколько раз памятник приходилось переделывать, потому что близкие Жанны не находили портретного сходства.

И вот накануне католического Рождества на могиле артистки появилось ее бронзовое изваяние в 170 см.

Рядом со скульптурой красавицы стоит чёрная плита, где по просьбе родных Жанны мастера выбили слова из ее песни "А на море белый песок": "Буду очень-очень скучать, буду о тебе вспоминать, Даже если ты далеко-далеко".

При установке памятника присутствовала лишь семья певицы-отец Владимир Борисович, мама Ольга Владимировна и сестра Наталья. А на следующий день, прознав о скульптуре, на погост пришли и поклонники артистки.

"Лицо, честно говоря, совсем не Жанны, - поделилась с "КП" Ольга, поклонница Фриске из Санкт-Петербурга. "А вот фигуру скульпторы сделали хорошо. Действительно напоминает Жанну".

Источник: kompravda.eu; Фото: Мария РЕМИЗОВА; видео starhit.ru