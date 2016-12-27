Хакеры "похоронили" певицу Бритни Спирс
Woman | 27 декабря 2016 года, 09:55
Компания Sony Music на своей странице в Twitter опубликовала сообщение о смерти известной американской певицы Бритни Спирс, сообщает ТК "Звезда" со ссылкой на газету Independent. Позже запись, которая стала результатом хакерской атаки, была удалена.
"Покойся с миром, Бритни Спирс", − говорилось в посте Sony Music. Позднее компания принесла Бритни и ее фанатам свои извинения.
Газета также подчеркнула, что за Sony Music аналогичную запись на своей странице в Twitter разместил американский музыкант Боб Дилан, позже сообщение также было удалено.
Представители певицы, в свою очередь, заверили, что она жива и здорова.
Источник: TOPnews