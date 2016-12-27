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Компания Sony Music на своей странице в Twitter опубликовала сообщение о смерти известной американской певицы Бритни Спирс, сообщает ТК "Звезда" со ссылкой на газету Independent. Позже запись, которая стала результатом хакерской атаки, была удалена.

"Покойся с миром, Бритни Спирс", − говорилось в посте Sony Music. Позднее компания принесла Бритни и ее фанатам свои извинения.

Газета также подчеркнула, что за Sony Music аналогичную запись на своей странице в Twitter разместил американский музыкант Боб Дилан, позже сообщение также было удалено.

Представители певицы, в свою очередь, заверили, что она жива и здорова.