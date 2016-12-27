Режиссер Федор Бондарчук впервые рассказал о новом романе (1)

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Woman | 27 декабря 2016 года, 10:34

Российский режиссер Федор Бондарчук впервые прокомментировал расставание с женой после 25 лет брака и роман с актрисой Паулиной Андреевой. Интересно, что интервью о личной жизни Бондарчук дал журналу Hello!, главным редактором которого является его бывшая жена Светлана.

Напомним, что в начале этого года поклонники был шокированы неожиданным расставанием режиссёра Федора Бондарчука и его супруги Светланы. Пресса откуда-то разузнала о том, что пара больше не вместе и что главред журнала Hello съехала из семейного гнезда в квартиру на Патриарших прудах. Затем выяснилось, что у 49-летнего режиссёра роман с актрисой Паулиной Андреевой. С того момента 29-летнюю звезду сериала "Метод" называли исключительно "разлучницей". Пара впервые вышла в свет на фестивале "Кинотавр". А Светлана Бондарчук даже поместила фото Фёдора и Паулины на обложку своего журнала, чем тогда всех удивила. "Какая мудрая женщина", - говорила публика. Но при этом никто из "треугольника" не комментировал обстоятельства происходящего.

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева.

И вот, наконец, Бондарчук высказался. "Я дорожу тем, что мы со Светланой пережили этот сложный период жизни достойно, с уважением друг к другу. Это ценно. Но вот то, что все сразу начали писать про мою личную жизнь, и как все это произошло — абсолютное вранье, — сказал режиссер. — Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы предпочитали это не афишировать".

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Бондарчук с бывшей женой Светланой.

Слухи о предстоящей свадьбе с Андреевой режиссер не подтвердил, но отметил: "Заканчиваю год в редком для себя состоянии абсолютного счастья и взгляда в будущее".

Отметим, что на нашем портале проходит голосование по итогам 2016 года. В номинации "Расставание года" есть и разрыв Федора и Светланы Бондарчуков. Проголосовать в этой и других номинациях можно ЗДЕСЬ.

Источник: Woman.ru
Комментарии 1
Alex8 минут назад
вспомнил вещи ,давно забытые .как я "потерял лето" ,потому что знакомая мамки пустила меня в фонд библиотеки.И там я обнаружил Стругацких...Уже многотомник...Пикник на обочине ...тебе 15 лет .нифига не понимаешь эту "галиматью".а через пару дней ты начинаешь ВЪЕЗЖАТЬ !И оторваться невозможно !Ты съедаешь сотни страниц уже просто беглым взглядом !Тебе неинтересен ни мопед,ни жрачка,ты полностьювовласти этих слов,этих братьев.Я сделал эксперимент,я таки не прочитал Толстого с его переживаниями Наташи,Достоевского,которого я иногда цитирую за точность мысли .Я просто знаю,что они тут,рядом,и мы мыслим об одном.Фёдору - благодарность,рискнул,снял - показал.Сильный мужик.Я тогда 40 лет назад видел этот роман по другому.Мой инженер тоже рычит.А он старше.А я спрашиваю -Витя,уже одно то ,что кто-то после Соляриса вспомнил великих Стругацких,может уже оГОГО !Откатывая жизнь назад,я прихожу к мысли,что сформировался я от книг,а не от мамы-папы.Может пришла пора внуку "подкидывать" правильные книги ,а не тупые гаджеты ?Рад за Фёдора ,не понимаю молодую,но это уже не моё дело...
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