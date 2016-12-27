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Российский режиссер Федор Бондарчук впервые прокомментировал расставание с женой после 25 лет брака и роман с актрисой Паулиной Андреевой. Интересно, что интервью о личной жизни Бондарчук дал журналу Hello!, главным редактором которого является его бывшая жена Светлана.

Напомним, что в начале этого года поклонники был шокированы неожиданным расставанием режиссёра Федора Бондарчука и его супруги Светланы. Пресса откуда-то разузнала о том, что пара больше не вместе и что главред журнала Hello съехала из семейного гнезда в квартиру на Патриарших прудах. Затем выяснилось, что у 49-летнего режиссёра роман с актрисой Паулиной Андреевой. С того момента 29-летнюю звезду сериала "Метод" называли исключительно "разлучницей". Пара впервые вышла в свет на фестивале "Кинотавр". А Светлана Бондарчук даже поместила фото Фёдора и Паулины на обложку своего журнала, чем тогда всех удивила. "Какая мудрая женщина", - говорила публика. Но при этом никто из "треугольника" не комментировал обстоятельства происходящего.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева.

И вот, наконец, Бондарчук высказался. "Я дорожу тем, что мы со Светланой пережили этот сложный период жизни достойно, с уважением друг к другу. Это ценно. Но вот то, что все сразу начали писать про мою личную жизнь, и как все это произошло — абсолютное вранье, — сказал режиссер. — Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы предпочитали это не афишировать".

Бондарчук с бывшей женой Светланой.

Слухи о предстоящей свадьбе с Андреевой режиссер не подтвердил, но отметил: "Заканчиваю год в редком для себя состоянии абсолютного счастья и взгляда в будущее".

Отметим, что на нашем портале проходит голосование по итогам 2016 года. В номинации "Расставание года" есть и разрыв Федора и Светланы Бондарчуков. Проголосовать в этой и других номинациях можно ЗДЕСЬ.