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На снимках в своем Instagram и светских мероприятиях ведущая "Дома-2" Ольга Бузова всегда выглядит безупречно. Однако недавно в интернете появились фото, демонстрирующие, как Ольга выглядит в обычной жизни.

Кадры со съемочной площадки шоу "Дом-2", показывающие Ольгу без косметики и использования фильтров Instagram, шокировали ее поклонников. Некоторые интернет-пользователи даже заявили, что всерьез переживают за кумира.

"Ольга испортила себя! Раньше без косметики она была милая, а теперь эти губы, эти скулы, лицо потеряло индивидуальность", "Выглядит гораздо старше», «Что с косметикой, что без нее Оля стала уже не та", — написали одни (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. MixNews.lv).

Фото опубликовано Свежие новости шоу бизнеса (@showbizrus) Дек 27 2016 в 12:53 PST

Впрочем, другие поклонники Бузовой считают, что и без макияжа Ольга выглядит естественно и свежо: "А мне нравится, простая такая!", "Очень даже хороша", "Вы учитывайте, какой у нее ритм жизни: работа, съемки, продажи в магазине, корпоративы, тут не то, что опухнешь, с ума сойдешь!".