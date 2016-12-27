Телеведущую Ольгу Бузову затравили за появление без макияжа (2)

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Woman | 27 декабря 2016 года, 13:28

На снимках в своем Instagram и светских мероприятиях ведущая "Дома-2" Ольга Бузова всегда выглядит безупречно. Однако недавно в интернете появились фото, демонстрирующие, как Ольга выглядит в обычной жизни.

Кадры со съемочной площадки шоу "Дом-2", показывающие Ольгу без косметики и использования фильтров Instagram, шокировали ее поклонников. Некоторые интернет-пользователи даже заявили, что всерьез переживают за кумира.

"Ольга испортила себя! Раньше без косметики она была милая, а теперь эти губы, эти скулы, лицо потеряло индивидуальность", "Выглядит гораздо старше», «Что с косметикой, что без нее Оля стала уже не та", — написали одни (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. MixNews.lv).

Впрочем, другие поклонники Бузовой считают, что и без макияжа Ольга выглядит естественно и свежо: "А мне нравится, простая такая!", "Очень даже хороша", "Вы учитывайте, какой у нее ритм жизни: работа, съемки, продажи в магазине, корпоративы, тут не то, что опухнешь, с ума сойдешь!".

Источник: Woman.ru
Комментарии 2
шустрый1 час назад
Блин,а то что она без мозгов,никого не волнует.Была бы рожа накрашена....
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Егор1 час назад
Да какая разница?Ольга-обыкновенная такая русская женщина,которая коня на скаку-остановит,в горячую избу-войдет!!!Матёрый такой человечище,человечный такой человек!
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