Названы самые стильные знаменитости 2016 года (+ОПРОС)

фото

Woman | 27 декабря 2016 года, 17:48

Вслед за топом самых стильных звезд-мужчин уходящего года составлен и похожий рейтинг для женщин-знаменитостей. Самых стильных из них назвал портал fashionista.com. Нам очень интересно, кто из участниц рейтинга, на ваш взгляд, достоин звания самой-самой стильной -- примите, пожалуйста, участие в опросе в конце статьи!

Модель Белла Хадид

фото

фото

Актриса Сиенна Миллер

фото

фото

Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон

фото

фото

Актриса Эмма Стоун

фото

фото

Певица Рианна

фото

фото

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт

фото

фото

Актриса Кирстен Данст

фото

фото

Мишель Обама

фото

фото

Леди Гага

фото

фото

Актриса Кейт Бланшетт

фото

фото

Певица Селин Дион

фото

фото

Актриса Джулианна Мур

фото

фото

Актриса Алисия Викандер

фото

фото

Источник: Новое время
Комментарии