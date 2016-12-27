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Вслед за топом самых стильных звезд-мужчин уходящего года составлен и похожий рейтинг для женщин-знаменитостей. Самых стильных из них назвал портал fashionista.com. Нам очень интересно, кто из участниц рейтинга, на ваш взгляд, достоин звания самой-самой стильной -- примите, пожалуйста, участие в опросе в конце статьи!

Модель Белла Хадид

Актриса Сиенна Миллер

Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон

Актриса Эмма Стоун

Певица Рианна

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт

Актриса Кирстен Данст

Мишель Обама

Леди Гага

Актриса Кейт Бланшетт

Певица Селин Дион

Актриса Джулианна Мур

Актриса Алисия Викандер