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Американская певица Бейонсе признана главным благотворителем 2016 года среди звезд, сообщает MTV.

Авторы рейтинга из DoSomething.org оценили вклад артистки в движение Black Lives Matter. Кроме того, исполнительница пожертвовала более $80 тысяч городу Флинт (Мичиган), пострадавшему от загрязнения воды, провела концерты для сбора средств в пользу нью-йоркской благотворительной организации Robin Hood Foundation, помогла 14 студентам из Детройта оплатить обучение.

Второе место в списке занял создатель мюзикла "Гамильтон" Лин-Мануэль Миранда, третье – певица Тейлор Свифт. Далее следуют актриса и певица Деми Ловато и актриса Шейлин Вудли.